Aksa Jeneratör ürünlerini

İSTANBUL (AA) - Aksa Jeneratör, 15-17 Mayıs tarihlerinde Taşkent'te düzenlenen Power Uzbekistan fuarında yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 14. kez düzenlenen fuar, 11 ülkeden enerjinin farklı alanlarında faaliyet gösteren firmaları bir araya getirdi.

Enerji, nükleer enerji, enerji tasarrufu, elektrikli ekipmanlar, alternatif enerji, ısı ve güç ekipmanları alanında çalışan firmalar, Özbekistan pazarına ürünlerini tanıttılar.

Özbekistan Enerji Bakanlığının desteklediği Power Uzbekistan'da bu yıl da güçlü biçimde yer alan Aksa Jeneratör, farklı ihtiyaçlara yanıt veren geniş çeşitlilikteki ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi (CEO) Alper Peker, Orta Asya'da Türk dünyasının kalbinde yer alan Power Uzbekistan fuarıyla bu ülkeyle 10 yıldan uzun süredir devam eden çalışmalarını güçlendirdiklerini belirtti.

Sanayileşme stratejisi doğrultusunda yatırımları ve enerjiye ihtiyacı her yıl artan Özbekistan'ın pazar olarak önemine değinen Peker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aktif olduğumuz pazarlarda da fuarlara düzenli olarak katılmak bu ülkelerdeki konumumuz daha da güçlendirmemizi, yeni ürünlerimizi tanıtmamızı, kamu ve yerel otoritelerle iletişimimiz sağlıyor. 10 yıldan uzun zamandır var olduğumuz Özbekistan pazarındaki konumumuz bizi diğer bölge ülkeleri için de olumlu yönde destekliyor. Çevre ülkelerden katılımcılar da fuarda ürünlerimizi yakından tanıma şansı yakalıyor."