Aksa Jeneratör, Electra Mining Fuarı'na katıldı

ANKARA (AA) - Üç kıtadaki üretimiyle 160 ülkeye ihracat gerçekleştiren Aksa Jeneratör, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük şehri Johannesburg'da 46 yıldır gerçekleştirilen Electra Mining Fuarı'na katıldı.

Aksa Jenaratör'den yapılan açıklamaya göre, şirket, odak pazarlarından biri olan Afrika kıtasındaki konumunu giderek güçlendiriyor.

Üretiminin yüzde 50'den fazlasını ihraç eden şirket, Sahra Altı Afrika'nın önemli ticaret merkezi olan Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki ofisiyle de kıtaya hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi Alper Peker, Afrika'nın kendileri için önemli bir pazar olduğunu belirtti.

Electra Mining Fuarı'nın da şirketlerine Güney Afrika'da çeşitli işbirlikleri geliştirme şansı sağladığını ifade eden Peker, "Afrika ile Türkiye arasında özellikle 2010 yılında kabul edilen 'Afrika Strateji Belgesinin' hayata geçmesiyle yapılan ticaret 15 yılda 4 katına çıktı ve 2017 sonunda 20,6 milyar dolara yükseldi. Aksa Jeneratör olarak Afrika'da tüm sektörlerin enerji ihtiyacının karşılanmasında daha uzun yıllar yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya madencilik sektörünün buluşma noktası olan Electra Mining Fuarı'nda, madencilik alanındaki modern teknoloji ve inovatif ürünler tanıtılıyor.