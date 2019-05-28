Aksa Elektrik ilk çeyrek tüketim rakamlarını açıkladı

ANKARA (AA) - Aksa Fırat Elektrik ve Aksa Çoruh Elektrik, hizmet bölgelerindeki illerin 2019 yılının ilk üç ayına ait elektrik tüketim rakamlarını açıkladı.

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de faaliyet gösteren Aksa Fırat Elektrik’in açıkladığı rakamlara göre, şirketin hizmet verdiği 4 il içinden en çok elektrik tüketimi Malatya’da gerçekleşti.

Malatya’daki elektrik aboneleri aylık ortalama 97 liralık tüketim yaparken, Bingöl'de aboneler 92,65 lira, Tunceli'de 92 lira ve Elazığ'da ayda ortalama 84,85 lira elektrik faturası ödedi.

Aksa Fırat Elektrik’in ticarethanelere göre ayırdığı fatura tutarı rakamlarına göre ise, Bingöl’deki iş yerleri 2019’un ilk üç ayında ayda ortalama 475,68 liralık tüketim gerçekleştirdi. Bu tutar Tunceli’de 416,87 lira, Elazığ’da 415,9 lira ve Malatya’da ise 373,8 lira olarak hesaplandı.

- Aksa Çoruh Elektrik tüketim rakamları belli oldu

Aksa Çoruh Elektrik'in hizmet verdiği Trabzon, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de ise yılın ilk üç ayında tüketilen elektrik rakamlarına göre en az elektrik tüketiminin olduğu il Gümüşhane oldu.

Nüfus yoğunluğundan arındırılmış ve yalnızca hanelerin elektrik tüketimlerinin dikkate alınarak hesaplandığı tabloda, Aksa Çoruh Elektrik’in hizmet verdiği 5 il içinde en çok elektrik tüketimi ise Artvin'de gerçekleşti.



Artvin'deki abonelerin ayda ortalama 121 liralık elektrik tükettiği görülürken, bu tutar Trabzon'da 117 lira, Rize'de 115 lira, Giresun'da 109 lira, Gümüşhane'de 101 lira olarak gerçekleşti.

Aksa Çoruh Elektrik’in ticarethanelere göre ayırdığı fatura tutarı rakamlarına göre, hane bazındaki düşük tüketime karşın iş yeri elektrik kullanımında Gümüşhane ilk sırada yer aldı.

Gümüşhane'deki iş yerleri 2019’un ilk üç ayında ayda ortalama 883 liralık tüketim gerçekleştirdi. Bu tutar, Artvin'de 789 lira, Rize'de 738 lira, Giresun'da 694 lira, Trabzon'da ise 686 lira olarak tespit edildi.

