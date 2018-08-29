AKO Akü, Automechanika Moskova Fuarı'nda

İSTANBUL (AA) - AKO Akü, Moskova’da düzenlenen Automechanika Moskova Fuarı'nda, Turbo Akü ve AKO Prestige markalarını sergiliyor.

Abdulkadir Özcan AŞ'den (AKO Grubu) yapılan açıklamaya göre, AKO Grubu bünyesinde yer alan AKO Akü, Çankırı’da AKO Prestige ve Turbo Akü marka akülerin yerli üretimlerini gerçekleştiriyor.

Akü üretiminde sektörde kullanılan en gelişmiş ve görece en iyi sonuçları veren üretim tekniği olan Matrix Press (Punch) ve Kazien Tüneli teknolojisi Türkiye'de sadece AKO Akü’de bir arada kullanılıyor. Bu teknolojiler sayesinde aküler üretilirken daha dayanıklı oluyor ve yıllarca en üst seviyede enerji sağlayabiliyor.



AKO Akü, küresel boyutta Türkiye'nin otomotiv sanayindeki en büyük ataklarından biri olmayı hedefliyor ve ihracat pazarlarında rekabetçi bir güç oluşturuyor.

AKO Akü, 27-30 Ağustos'ta Moskova’da düzenlenen Automechanika Moskova Fuarı'na katıldı. AKO Akü, 41 ülkeden bin 300’ün üzerindeki katılımcı firmayı bir araya getiren fuarda, Turbo Akü ve AKO Prestige markalarını sergiledi.

AKO Akü'nün Matrix Press (Punch) ve Kaizen Tüneli teknolojileri ile üretilen Turbo Akü ve AKO Prestige marka aküler, fuarda ilgi odağı oldu.

AKO Akü yetkilileri, Rusya ve çevre pazarında güçlü bir büyüme hedeflediklerini belirterek, üçüncü kez katıldıkları fuarda, önemli ve verimli iş birlikleri için ilk adımların atıldığını bildirdi.

Fuar, AKO Akü’nün Rusya’nın farklı bölgelerindeki yaygınlaşma stratejisini, bu ülkedeki yeni distribütörü AKUMULYATOR CENTER ile yapılandırma çalışmaları için de fırsat sağladı. Rusya’nın Irkutsk, Rostov, Ekaterinburg, Krasnadar, Kazan ve Nijninovgorod bölgelerinden gelen özel talepler, Rusya pazarında kısa sürede etkin yayılım ve büyüme için olumlu sinyaller verdi.