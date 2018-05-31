Akıllı telefon kiralama devri Vodafone'la başlıyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone kurumsal müşterileri, "Kurumsal Telefon Kiralama Hizmeti" kapsamında akıllı telefonları avantajlı ödemelerle kiralayabilecek.



Şirket açıklamasına göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, bir ilke daha imza atarak Kurumsal Telefon Kiralama Hizmeti başlattı.

Hizmet kapsamında araç kiralamada olduğu gibi, akıllı telefon kiralayabilecek olan kurumlar, ödemelerini operasyonel gider olarak yazabilecek, ücretsiz Premium Koruma Paketi ile sözleşme boyunca cihazlarını kapsamlı koruma altına alabilecek ve arıza durumunda ücretsiz VIP hizmetlerle cihaz onarımı yapılırken yedek cihaz hizmetinden yararlanabilecek.

Kurumsal müşteriler kontrat bitiminde ise maliyet olmadan son teknoloji cihazlarla sözleşmelerini yenileyebilecek.

Şimdilik büyük işletmelerin yararlanabildiği ve Vodafone’un çözüm ortağı aracılığıyla sunulan Kurumsal Telefon Kiralama Hizmeti kapsamında, portföyde yer alan cihazlar 24 ay süre ile kiralanabiliyor.

Her şey dahil hizmetle Vodafone kurumsal müşterileri, akıllı telefon değiştirme sıklığının maliyetinden kurtuluyor ve son model telefonları kapsamlı destek avantajıyla kullanabiliyor. Hizmet kapsamında verilen VIP hizmetlerle belirli illerde müşteriler, cihazlarını kurumsal telefon kiralama talep aktivasyonunu takip eden iş günü içinde özel kurye ile teslim alıyor.

Ayrıca arızalanan cihazlar yine özel kurye ile alınıyor ve onarımdan önce bozuk cihazlardaki veriler yedek cihazlara yedekleniyor. Özel kurye ile hizmet verilemeyen illerde ise kargo hizmetleri ile tüm servis süreçleri en hızlı şekilde takip ediliyor.





- "Kurumsal müşterilerimiz, çalışanlarının telefonlarını son teknolojiyle yenileyebilecek"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, işletmelerin telekomünikasyon ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, kurumsal müşterileriyle yaptıkları görüşmeler neticesinde, onların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Kurumsal Telefon Kiralama Hizmeti adıyla bir çözüm geliştirdiklerini bildirdi.

Kurumların özelikle çalışanları için gereksinim duyduğu akıllı telefonların, şirketler için büyük maliyetler doğurduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Ayrıca kullanım verimi açısından da bu telefonların belirli periyotlarla değiştirilmeleri gerekiyor. Geliştirdiğimiz çözümle, şirketlerin üzerinden akıllı telefon yenileme ihtiyacı, arıza ve bakım süreçleri ve maliyetini büyük oranda almış olduk. Kurumsal müşterilerimize bundan böyle; tarifelerine ek avantajlı ödemelerle kiralama portföyümüz içindeki akıllı telefonları, ücretsiz Premium Koruma Paketi ve özel kurye gibi VIP katma değerli hizmetlerle sunacağız. Bu sayede kurumsal müşterilerimiz, taahhüt süresince uçtan uca servis hizmetleriyle, kiraladıkları telefonları gönül rahatlığı ile kullanabilecek ve dilerlerse kontrat yenileyerek maliyet olmadan çalışanlarının telefonlarını son teknoloji ile yenileyebilecek. Vodafone olarak geliştirdiğimiz çözümlerle işletmelerimizin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları aşabilmeleri için yanlarında olmaya, ihtiyaçlarına özel alternatif çözümler üretmeye ve avantajlı hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."





- "Hizmetin servis garantisiyle, telefonların kısa sürede onarılmasını sağlıyoruz"

Vodafone Kurumsal Telefon Kiralama hizmetinden faydalanan Goodyear'ın İnsan Kaynakları Direktörü Selda Kalleci de hizmetin kapsamlı servis sözüyle kararlarını değiştirdiğini belirterek, "Goodyear olarak bu hizmetle, çalışanlarımıza cep telefonu sağlarken, telefonlar bozulduğunda veya zarara uğradığında zahmete girmeden servis garantisiyle kısa sürede telefonlarının onarılmasını sağlıyoruz. Türkiye’de başka bir örneğini görmediğimiz bu yapıcı yaklaşım ve iş ortaklığının ilk parçası olmaktan da Goodyear olarak heyecan duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.