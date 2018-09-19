Akfen Yenilenebilir Enerji'ye 363 milyon dolarlık finansman

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 6 yerli ve yabancı bankadan 13 yenilenebilir enerji projesi için toplamda 363 milyon dolarlık finansman sağladıklarını belirterek, "Bu finansman Türkiye'de tek seferde alınan en büyük rüzgar ve güneş santrali kredisi olarak öne çıkıyor." dedi.

Akın, Akfen Yenilenebilir Enerji'nin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Garanti Bankası, KfW IPEX-Bank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankasının oluşturduğu konsorsiyumdan aldığı kredi için düzenlenen imza töreninde, Türkiye'nin zor günler geçirdiği bir dönemde sağlanan 363 milyon dolarlık finansmanın çok anlamlı olduğunu ve piyasalara da moral vereceğini düşündüklerini söyledi.

Türkiye'deki ilk "yeşil proje finansmanı" olma özelliğini taşıyan krediyle yenilenebilir enerji sektörüne yatırma devam edeceklerini vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

"Sektörün iyi haberlere ihtiyaç duyduğu bu dönemde yatırım yapmaya devam edeceğiz. 6 yerli ve yabancı bankadan 13 yenilenebilir enerji projesi için toplamda 363 milyon dolarlık finansman sağladık. Bu finansman Türkiye'de tek seferde alınan en büyük rüzgar ve güneş santrali kredisi olarak öne çıkıyor. İyi ortak ve doğru proje olduğu sürece Türkiye'deki projelerin her zaman fonlanabileceğini düşünüyorum. Yurt dışından para getiririz, bankaları ikna ederiz ama doğru ortaklarla yapmak gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde de Türkiye'nin ikinci çıkış döneminin yaşanacağını düşünüyorum. Türkiye ikinci çıkışına hazır olmalı. Bugünlerde yatırım yapanlar bunları çok değerli varlıklara dönüştürecektir, o yüzden tüm yatırımcıların biraz daha piyasaya entegre olmaları, ellerini taşın altına koymaları ve yepyeni bir Türkiye kuruluyor, yeni bir geleceğimiz inşa ediliyor gibi şartları zorlamaları gerekiyor. Yurt dışından para getiririz, bankaları ikna ederiz ama doğru ortaklarla yapmak gerekiyor. Kesinlikle bu gidişatı tersine çevirebiliriz. Avrupa'yı da Amerika'yı da ikna edecek olan biz yatırımcılarız. Bizler konuşacağız, ikna edeceğiz. O yüzden ümitliyiz."

Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinde EBRD ve Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) yüzde 16'şar ortaklığı olduğunu anımsatan Akın, şirketin mevcut kurulu gücünün 253 megavat olduğunu ve kredi sözleşmesini imzaladıkları 13 santral yatırımıyla birlikte bu rakamın 574 megavata çıkacağını bildirdi.

- "Bin megavattan sonra halka arz"

Akın, şirket olarak 2020'de yenilenebilir enerjide bin megavata ulaşmayı hedeflediklerini ve bunun için 2,9 milyar lira yatırım planladıklarını belirterek, "Bin megavata ulaştıktan sonra artık şirketi halka arz etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sağlanan kredinin kullanılacağı yenilenebilir enerji projeleri konusunda da bilgi veren Akın, toplam maliyeti 530 milyon dolar olan 13 santral yatırımının 167 milyon dolarlık kısmını öz kaynaklarından, geriye kalan 363 milyon dolarlık kısmı ise yerli ve yabancı 6 banka tarafından alınan krediyle gerçekleştireceklerini anlattı. Akın, böylece Akfen Yenilenebilir Enerji çatısı altında Türkiye’nin 5 bölgesine yayılan ve toplam 327 megavat kapasiteli 13 rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurulacağının altını çizdi.

Akın, 9 güneş enerji santrali için 103 milyon dolarlık kredinin EBRD ve Türkiye İş Bankası tarafından sağlandığını aktardı.

4 rüzgar santrali için ise Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Türkiye İş Bankasının garantörlüğünde Almanya merkezli KfW IPEX-Bank ve EBRD tarafından toplam 260 milyon dolar kredi alındığını kaydeden Akın, yatırımların 1-1,5 yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

- "Alım garantisinin devamı önemli"

Akın, 2020'de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında verilen alım garantisinin sonlandırılmasının planlandığını anımsatarak, "Bu alım garantisinin kesin olarak devam edip etmeyeceğinin bugünden açıklanması gerekir. Eğer devam edeceği bugünden açıklanırsa biz yenilenebilir enerjide yeni yatırımlara devam edebiliriz. Açıklanmazsa yeni yatırımlara başlayamayız, çünkü bir yatırım için inşaat yaklaşık 1,5 yıl sürüyor. Şu an başlanılan bir yatırım 2020'yi yakalayamaz ve alım garantisinden istifade edemez." değerlendirmesinde bulundu.

Tören de konuşan Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu da söz konusu krediyi yüzde 8 maliyetle ve 15 yıl vadeyle uygun koşullarda sağladıklarını ifade etti.

- 1,2 milyon hanenin elektriğini karşılayacak

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin yatırımına başladığı 13 rüzgar ve güneş santrali projeleri 1,2 milyon kişinin yaşadığı hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Türkiye'nin 5 bölgesine yayılacak projelerden güneş enerjisi santralleri Konya, Amasya, Tokat, Van ve Malatya'da kurulacak.

Güneş santrallerinin kapasitesi 70 megavatı lisanslı, 15 megavatı lisanssız olmak üzere toplamda 85 megavat olacak.

Toplamda 350 milyon dolara mal olacak dört rüzgar enerjisi santrali ise Çanakkale ve Denizli'de kurulacak ve lisanslı kurulu gücü 242 megavat olacak.