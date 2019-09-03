Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,86 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,59 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,01, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,45 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu () verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,62, yurt içi üretici fiyatları yüzde 30,51 arttı.

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 7,35, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,39 yükseldi.

TÜFE, ağustosta temmuz ayına göre yüzde 0,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 artış kaydetti. Yİ-ÜFE ise temmuza göre yüzde 0,59 düşerken, Ağustos 2018'e kıyasla da yüzde 13,45 arttı.