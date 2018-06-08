AEDAŞ, bayram, seçim ve sınavda kesintisiz enerji verecek

ANTALYA (AA) - Turizmin başkenti Antalya ile Burdur ve Isparta'da 2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ, (AEDAŞ) bayram, seçim ve sınavda elektrik kesintisi yaşanmaması için hummalı çalışma başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaz sezonunda Antalya, Isparta ve Burdur'da 2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ, kesintisiz enerji için çalışıyor.

Bu yıl hazirana denk gelen Ramazan bayramı, seçim ve üniversite sınavlarının olduğu günlerde planlı kesintilerini iptal ederek kriz masası oluşturan AEDAŞ, olası arızalara karşı ekiplerini sahada hazır bekletecek.

Şirket 2 bin 321 trafo merkezi ve 4 bin 177 kilometre orta ve alçak gerilim enerji nakil hattını termal kamera ve kısmı deşarj cihazlarıyla rutin taramadan geçirerek bakımlarını yaptı. Elektrik şebekesinin yaklaşık yüzde 75-80'i atmosferik şartlara açık havai hatlardan oluşan AEDAŞ, olası arızaların önüne geçmek amacıyla ana fiderlerin bakımını gerçekleştirdi.

Yabancı turistlerin yanı sıra özellikle uzun bayram tatillerinde yoğun yerli turist akınına uğrayan bölgede bu dönemlerde artan enerji talebine karşı ek önlemler alındı. Ramazan bayramı boyunca olası arızalara müdahale etmek üzere AEDAŞ personelini sahada hazır tutacak. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle kriz masası oluşturan AEDAŞ, tüm personel, mühendis ve yöneticilerin izinleri iptal etti.

AEDAŞ, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesine yönelik olarak hazırlıklarını tamamladı. Olası bir arızaya karşı 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında okullara yakın bölgelerde nöbetçi ekipler bulunduracak olan şirket, yine sınav günleri yatırım, bakım ve onarım kaynaklı tüm planlı elektrik kesintilerini de iptal edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDEŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, turizmde bu yıl büyük bir canlanma gözlendiğini, en yüksek tüketimin temmuzda yaşandığını ifade etti.

"Bu yıl haziran ayında da arka arkaya ülkemiz için önemli günler yaşanacak. Biz de haziran, temmuz, ağustos ve eylüle yönelik elektrik tüketiminin yoğun olacağını tahmin ettiğimiz bölgelerdeki trafoları tespit ederek 110 trafomuz için güç artışına gittik." diyen Müdüroğlu, şunları kaydetti:

"Bağlantı Anlaşma Gücünü artırması gereken müşterilerimizi arayarak konuyla ilgili ön bilgilendirme yaptık. Ayrıca, müşterilerimizi yazılı olarak da bilgilendirdik. Sıcak havalarda klima kullanımının da etkisiyle Alanya, Manavgat, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde tüketimin arttığından hareketle bu bölgelerde yatırım çalışmalarına öncelik vererek, bakım ve onarım çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Tüm bölge genelinde yaz aylarına yönelik hazırlıklarımızı tamamladık, ekiplerimizi alarm durumuna geçirdik."