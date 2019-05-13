ADM Elektrik'ten abonelere SMS ve e-posta hizmeti

ANKARA (AA) - Aydın, Denizli ve Muğla illerinde yaklaşık 3 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti veren ADM Elektrik Dağıtım AŞ, abonelerini planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları öncesinde SMS veya e-posta yoluyla bilgilendiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtım hatlarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla yeni yatırım projelerinin devreye alınması esnasında programlı kesinti yapılmasına ihtiyaç duyuluyor.

Can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla ve mevcut yasal düzenlemeler gereği elektrik yüklü hatlarda çalışma yapılmasının mümkün olmaması nedeniyle, planlı elektrik kesintisi yapılıyor.

İsim soy isim, tesisat numarası, cep telefonu numarası ve e-posta bilgilerini paylaşan aboneler, ADM Elektrik Dağıtım tarafından tercih ettikleri yönteme göre, SMS veya e-posta aracılığıyla planlı kesintiler öncesinde bilgilendiriliyor.

ADM Elektrik Dağıtım AŞ, hizmet bölgesinde 1,9 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunuyor.



