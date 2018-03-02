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ABD'nin ithal çeliğe vergi kararı

- Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Ekinci: - "ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki çelik üreticilerine yönelik seçim vaadini yerine getiriyor ancak ben bu kararın çok uzun süre uygulanacağını zannetmiyorum"

02 Mart 2018 Cuma 14:59
ABD'nin ithal çeliğe vergi kararı
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ANKARA (AA) - ERDAL ÇELİKEL/DİLARA ZENGİN - Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, ABD'nin ithal çeliğe yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararına ilişkin, "ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki çelik üreticilerine yönelik seçim vaadini yerine getiriyor ancak ben bu kararın çok uzun süre uygulanacağını zannetmiyorum." dedi.

Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin ithal çeliğe getirdiği gümrük vergisinin istisnasız bütün ülkelere uygulanacağını söyledi.

ABD'nin çelik kapasitesini artırmak adına bu kararı aldığını dile getiren Ekinci, şunları kaydetti:

"ABD'nin 82 milyon tonluk üretim kapasitesi var ve bunu 90 milyon tona çıkarmak istiyor. Bu da hemen olacak bir şey değil. ABD ithalat yapmaya devam edecek ve ülkeler yüzde 25 vergi oranına göre fiyatlarını ayarlayacakları için bir sıkıntı doğmayacaktır. Daha önce de benzer bir karar alınmıştı ama 11 ay devam ettirebildiler. Başkan Trump ülkesindeki çelik üreticilerine yönelik seçim vaadini yerine getiriyor ancak ben bu kararın çok uzun süre uygulanacağını zannetmiyorum. Çünkü kararın ABD iç piyasasında çalkantıları olacaktır."

- ABD'nin ithalatında Türkiye 6. sırada

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Uluslararası Ticaret İdaresi verilerine göre, ABD geçen yılın ocak-eylül döneminde ithal ettiği 26,9 milyon ton çelikle dünyanın en büyük çelik ithalatçısı oldu.

Ülkenin çelik ithalat hacmi söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı.

ABD'nin bu dönemde en çok çelik ithal ettiği ülke yüzde 16 ile Kanada oldu. Bu ülkeyi, yüzde 13 ile Brezilya, yüzde 10 ile Güney Kore, yüzde 9 ile Rusya ve Meksika izledi.

Türkiye bu dönemde yüzde 7 ile ABD'nin en çok çelik ithal ettiği 6'ncı ülke oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise geçen yıl Türkiye, yaklaşık 13,4 milyar dolarlık çelik ve çelikten eşya ihracatı gerçekleştirdi. İhracatın yaklaşık yüzde 9'una karşılık gelen 1,2 milyar dolarlık bölümü ABD'ye yapıldı.

Söz konusu ülkeye çelik ithalatı miktar bazında, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 21,4 azalarak 1,8 milyon tona geriledi.


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ABDÇelikÇelik İhracatçıları BirliğiNamık Ekinci
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