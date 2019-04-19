ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ANKARA (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 adet azaldı.



Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 13-18 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 8 adet azalarak 825'e geriledi.



ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüşün ardından, küresel piyasada ham petrol fiyatlarında dün artış görüldü.

Dün, Brent petrolün varil fiyatı 71,95 dolardan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 64 dolardan günü tamamladı.