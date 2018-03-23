ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri, şubatta aylık yüzde 3,1 yükselerek beklentiyi aştı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, şubatta önceki aya kıyasla yüzde 3,1 artarak 247,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıla sert düşüşle başladıktan sonra toparlanan siparişlere yönelik beklenti yüzde 1,6 artış yönündeydi.

Siparişlerin şubatta beklentinin üzerinde artmasında, ulaşım kaleminde yer alan ticari uçak ve otomobil gibi dayanıklı mallara yönelik talebin yüzde 7,1 yükselmesi etkili oldu. Ulaşım harici siparişlerin de özellikle metallere ve ağır makinalara yönelik taleple yüzde 1,2 yükseldiği bildirildi.

Bu arada, ocak ayına ait dayanıklı tüketim malı siparişlerindeki düşüş yüzde 3,7’den yüzde 3,5’e revize edildi. Söz konusu veri, ocakta son 3 ayın ilk düşüşünü kaydetmişti.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, gelecekteki sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

