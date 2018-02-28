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ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü

ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyüme oranı, yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e revize edildi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 23:34
ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü
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WASHINGTON (AA) - ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde, beklenti parelelinde yüzde 2,5 büyüdüğü bildirildi.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2017’nin ekim-aralık dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışını yüzde 2,6’dan yüzde 2,5’e revize etti.

Ülke ekonomisi, son çeyreğe ilişkin güncel verilerle birlikte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk yılında yüzde 2,3 büyümüş oldu.

Büyüme verisinin piyasaların beklentisi doğrultusunda hafif aşağı çekilmesinde stokların bir önceki tahminlere kıyasla daha düşük kalması yol açtı.

Raporda, dördüncü çeyreğe ait kişisel tüketim harcamalarındaki (PCE) artışın ise yüzde 3,8’de sabit bırakıldığı görüldü. Amerikan ekonomisinin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan tüketici harcamalarına ilişkin güncel beklenti yüzde 3,7 seviyesindeydi.

Öte yandan, söz konusu döneme ilişkin GSYH fiyat endeksinin yüzde 2,4’ten yüzde 2,3’e revize edildiği bildirildi.

Analistler, 2017’de bir önceki yıla kıyasla hızlanan büyümedeki, ivmelenmenin bu yıl yürürlüğe giren vergi indirimleriyle birlikte süreceğine işaret ediyor.

Muhabir: Gülbin Yıldırım

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