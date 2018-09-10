AB ve ABD'den yetkililer ticari konuları görüştü

BRÜKSEL (AA) - AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Brüksel'de bir araya gelerek transatlantik ticari ilişkilerde yaşanan uzlaşmazlıkları ele aldı.

Malmström, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, karşılıklı mevcut ticari konularda ilerleme sağlamayı ve kısa ve orta vadedeki öncelikleri ele aldıklarını bildirdi.

Bu ay içerisinde tekrar bir araya gelme kararı verildiğini belirten Malmström, gelecek ay da teknik heyetler arasında toplantı yapılacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, temmuz ayındaki görüşmelerinde ticari uzlaşmazlıkların müzakere edilerek çözülmesi konusunda anlaşma sağlamıştı. Taraflar, karşılıklı ticareti kolaylaştırmak üzere diyalog yürütülmesinde mutabık kalmıştı.