AB mahkemesinden 'Rusya yaptırımları' kararı

LÜKSEMBURG (AA) - Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, Rus finans ve enerji sektörüne yönelik ekonomik yaptırımların hukuka uygun olduğuna karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Rosneft, Sberbank, VTB Bank, Gazprom Neft, Vnesheconombank, Prominvestbank gibi çeşitli Rus finans kuruluşları ve enerji şirketlerinin açtığı davayı karara bağladı.

Kararda, "AB Genel Mahkemesi, Ukrayna'daki krizle bağlantılı olarak Rus banka, petrol ve doğalgaz şirketlerine karşı AB Konseyi tarafından kabul edilen kısıtlayıcı tedbirleri hukuken uygun buluyor." ifadesi kullanıldı.

Karar, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanına götürülebiliyor.

Rusya, 18 Mart 2014'de Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra Avrupa Birliği, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Muhabir: Ata Ufuk Şeker