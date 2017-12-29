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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı

29 Aralık 2017 Cuma 10:42
AA'nın
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İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Anadolu Ajansı'nın (AA), "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Mehmet Ali Akben, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için seçilen AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

İlk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Akben, Özkan Bilgin’in çektiği, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2 bin 900 metre yükseklikte bayram namazı kılan askerleri gösteren "Mehmetçiğin bayram namazı" adlı fotoğrafa oy verdi.

Akben, "yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Uludağ yolunda kar", "spor" kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafların hepsinin çok anlamlı olduğunu ve seçimde zorlandığını belirten Akben, "Anadolu Ajansı bu işi yıllardır başarılı bir şekilde yapıyor. Fotoğrafların bir kısmı haber anlamı açısından bir kısmı da görsel açıdan çok güzel. Tabi diğer fotoğraflar da en az seçim yaptığım fotoğraflar kadar başarılı." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Akben
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