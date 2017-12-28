ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Mustafa Yılmaz, "haber" kategorisinde, Mostafa Alkharouf tarafından çekilen, Mescid-i Aksa'nın kapısına yerleştirilen elektronik dedektörlerle aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden ve Aslanlı Kapısı (El-Esbat) önünde toplanan Filistinlilerin yatsı namazını sokakta kıldıklarını gösteren fotoğrafı seçti.

Fotoğrafla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Namaz insanın Allah'a en yakın olduğu ve konuştuğu andır. Baskı altındaki Filistinlilerin bir sokakta Allah ile olan irtibatını ve eriştiği huşuyu anlattığı için bu fotoğrafı önemli buluyorum. O samimiyeti ve o ihlası görüyorum ve bu nedenle bu fotoğraf oldukça etkileyici." dedi.

Yılmaz, "yaşam" kategorisinde Bruno Bierrenbach Feder'in çektiği Güney Sudan'ın Terekeka Eyaleti'ndeki Mundari kabilesinin hayatını konu alan fotoğrafı oyladı. Yılmaz, söz konusu fotoğrafa ilişkin, "Bu fotoğraf bana doğallığı ve barışı hatırlattı. İnsanlık doğayı ve barışı bozdukça vahşileşiyor ve dünyanın tadı kaçıyor. Doğa insanların neden olduğu tüm zararlara karşılık veriyor ve insana zarar vermeye başlıyor." ifadesini kullandı.

"Spor" kategorisindeki seçimini ise Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu maçın ardından yaşanan sevinci anlatan "Türkiye'nin sevinci" başlıklı fotoğraftan yana kullanan Yılmaz, "Azimle ulaşılan zaferin saf bir görüntüsü var bu fotoğrafta. Bu başarının ötesinde de fotoğrafa konu olan hareket bir cesaret örneği." değerlendirmesinde bulundu.











