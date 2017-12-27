ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ergin, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı, daha sonra "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

İlk olarak "Haber" kategorisini inceleyen Ergin, Suriye'de Esed rejiminin, başkent Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri"nde yer alan Doğu Guta'daki Ayn Terma beldesine düzenlediği saldırının ardından, yaralıların bulunduğu alandan çocukları uzaklaştıran vatandaşları konu alan, Alaa Mohammad'in "Suriye'de çatışmasızlık bölgelerine saldırılar" isimli fotoğrafına oy verdi. Ergin, bu fotoğrafı seçmesinin sebebini, "Çok hoş bir fotoğraf. Dünya bir kargaşa ortamında ve 'bu ortam içinde ne yapmaya çalışıyoruz' derseniz, kadınıyla erkeğiyle çocuklarımızı geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Yaptığımız şey bu, o yüzden bu fotoğrafı tercih ediyorum." sözleriyle anlattı.

Ergin, "Yaşam" kategorisinde oyunu, Ali Jadallah'ın, İsrail ambargosu altındaki Gazze'de, tıbbi yoksunluklar nedeniyle tedavi olamayan ve protez bacağa kavuşma hayali kuran Filistinli çocuğun görüldüğü "Engelli kardeşlerin yaşamı" başlıklı fotoğraftan yana kullandı. Fotoğrafta diğer insanlara göre, eksiklikleri olan bir çocuğun hayattan zevk aldığının görüldüğünü belirten Ergin, "Ters taraftan baktığımızda, hangimiz tamamen tamız ki? Hepimizin eksiklikleri var, ona rağmen hepimiz bir yaşam çabası içindeyiz." dedi.

"Spor" kategorisinde ise oyunu, Sercan Küçükşahin'in Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) düzenlenen Türk atlı okçuluğu gösterisinde, platformlar üzerinde bulunan karpuzları kılıçlarla kesen göstericilerin, mızraklarla yerde bulunan hedefleri tutturduğu anı resmeden "Atlı okçuluk gösterisi" fotoğrafına veren Ergin, "Hep üzerinde durduğum, bize has bir akıncı ruhumuz vardır. O akıncı ruhunu yansıttığı için bu fotoğrafı seçiyorum." diye konuştu.



