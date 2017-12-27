Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ergin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Ergin, tercihini "Suriye'de çatışmasızlık bölgelerine saldırılar", "Engelli kardeşlerin yaşamı" ve "Atlı okçuluk gösterisi" başlıklı fotoğraflardan yana yaptı

27 Aralık 2017 Çarşamba 08:50
AA'nın
banner230

ANKARA (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ergin, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı, daha sonra "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

İlk olarak "Haber" kategorisini inceleyen Ergin, Suriye'de Esed rejiminin, başkent Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri"nde yer alan Doğu Guta'daki Ayn Terma beldesine düzenlediği saldırının ardından, yaralıların bulunduğu alandan çocukları uzaklaştıran vatandaşları konu alan, Alaa Mohammad'in "Suriye'de çatışmasızlık bölgelerine saldırılar" isimli fotoğrafına oy verdi. Ergin, bu fotoğrafı seçmesinin sebebini, "Çok hoş bir fotoğraf. Dünya bir kargaşa ortamında ve 'bu ortam içinde ne yapmaya çalışıyoruz' derseniz, kadınıyla erkeğiyle çocuklarımızı geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Yaptığımız şey bu, o yüzden bu fotoğrafı tercih ediyorum." sözleriyle anlattı.

Ergin, "Yaşam" kategorisinde oyunu, Ali Jadallah'ın, İsrail ambargosu altındaki Gazze'de, tıbbi yoksunluklar nedeniyle tedavi olamayan ve protez bacağa kavuşma hayali kuran Filistinli çocuğun görüldüğü "Engelli kardeşlerin yaşamı" başlıklı fotoğraftan yana kullandı. Fotoğrafta diğer insanlara göre, eksiklikleri olan bir çocuğun hayattan zevk aldığının görüldüğünü belirten Ergin, "Ters taraftan baktığımızda, hangimiz tamamen tamız ki? Hepimizin eksiklikleri var, ona rağmen hepimiz bir yaşam çabası içindeyiz." dedi.

"Spor" kategorisinde ise oyunu, Sercan Küçükşahin'in Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) düzenlenen Türk atlı okçuluğu gösterisinde, platformlar üzerinde bulunan karpuzları kılıçlarla kesen göstericilerin, mızraklarla yerde bulunan hedefleri tutturduğu anı resmeden "Atlı okçuluk gösterisi" fotoğrafına veren Ergin, "Hep üzerinde durduğum, bize has bir akıncı ruhumuz vardır. O akıncı ruhunu yansıttığı için bu fotoğrafı seçiyorum." diye konuştu.


Anahtar Kelimeler:
Anadolu AjansıArif ErginTubitakYılın Fotoğrafları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim