ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Baran, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı, daha sonra "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

İlk olarak "Haber" kategorisini inceleyen Baran, Özkan Bilgin'in çektiği Hakkari'nin Şemdinli kırsalında 2 bin 900 metre rakımlı tepede kurulu üs bölgesinde vatani görevlerini yapan Mehmetçik'in kıldığı bayram namazını yansıttığı "Mehmetçik'in bayram namazı" fotoğrafına oy verdi.

Baran "Yaşam" kategorisinde oyunu, Kırıkkale'de araç çarpması sonucu arka ayakları tutmayan ve bir vatandaşın yürüyebilmesi için pazar arabasının tekerleklerini kullanarak yürüteç yaptığı sokak köpeği "Kostak"ın, Ankara'daki tedavisinin ardından profesyonel bir yürütece kavuşmasını konu alan "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

Baran'ın "Spor" kategorisindeki tercihi ise Rusya'nın başkenti Moskova'da Olimpiyat Spor Kompleksi'nde başlayan Uluslararası Kremlin Cup 2017 Tenis turnuvası tek kadınlar eleme müsabakasında, Rus Anastasia Potapova'nın, Avustralyalı rakibi Arina Rodionova ile mücadelesini konu alan fotoğraf oldu.

Geçen yılki yarışmanın sergisine katıldığını ifade eden Baran, "Anadolu Ajansı bizim için özel bir kurumdur. Fotoğraf alanında çok önemli bir görev yapıyor. Çok güzel fotoğrafları bir araya getirmişler bize düşen sadece seçmek oldu. Yapılan işlerden dolayı Anadolu Ajansını tebrik ediyorum." dedi.







