Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- ATO Başkanı Baran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Baran tercihini, "Mehmetçik'in bayram namazı", "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" ve "Kremlin Cup Tenis Turnuvası" başlıklı fotoğraflardan yana yaptı

26 Aralık 2017 Salı 13:03
AA'nın
banner230

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Baran, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı, daha sonra "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

İlk olarak "Haber" kategorisini inceleyen Baran, Özkan Bilgin'in çektiği Hakkari'nin Şemdinli kırsalında 2 bin 900 metre rakımlı tepede kurulu üs bölgesinde vatani görevlerini yapan Mehmetçik'in kıldığı bayram namazını yansıttığı "Mehmetçik'in bayram namazı" fotoğrafına oy verdi.

Baran "Yaşam" kategorisinde oyunu, Kırıkkale'de araç çarpması sonucu arka ayakları tutmayan ve bir vatandaşın yürüyebilmesi için pazar arabasının tekerleklerini kullanarak yürüteç yaptığı sokak köpeği "Kostak"ın, Ankara'daki tedavisinin ardından profesyonel bir yürütece kavuşmasını konu alan "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

Baran'ın "Spor" kategorisindeki tercihi ise Rusya'nın başkenti Moskova'da Olimpiyat Spor Kompleksi'nde başlayan Uluslararası Kremlin Cup 2017 Tenis turnuvası tek kadınlar eleme müsabakasında, Rus Anastasia Potapova'nın, Avustralyalı rakibi Arina Rodionova ile mücadelesini konu alan fotoğraf oldu.

Geçen yılki yarışmanın sergisine katıldığını ifade eden Baran, "Anadolu Ajansı bizim için özel bir kurumdur. Fotoğraf alanında çok önemli bir görev yapıyor. Çok güzel fotoğrafları bir araya getirmişler bize düşen sadece seçmek oldu. Yapılan işlerden dolayı Anadolu Ajansını tebrik ediyorum." dedi.



Anahtar Kelimeler:
Anadolu AjansıATOGürsel BaranYılın Fotoğrafları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim