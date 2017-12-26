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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- ASO Başkanı Özdebir, 3 kategorideki birer fotoğraf için oy kullandı

26 Aralık 2017 Salı 10:04
AA'nın
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ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Anadolu Ajansının (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katılarak, 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.

Özdebir, yurt içinde ve dışında AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Wisam Hashlamoun'un Batı Şeria'nın El-Halil kentinde çekilen "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" fotoğrafı için oy kullanan Özdebir, "Yaşam" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van kedilerine takip", "Spor" kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" fotoğraflarına oy verdi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının 2017 yılına her anlamda damga vuran bir olay olduğunu belirten Özdebir, "Trump'ın almış olduğu karar İsrail'in zulmünü iyice alevlendirdi, Ortadoğu'yu iyice karıştırdı. Buna çok üzüldük. Anladığım kadarıyla ümmetin içinde bizden fazla da üzülen yok." dedi.

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AA "Yılın Fotoğrafları" OylamasıKudüsNurettin Özdebir
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