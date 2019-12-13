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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "İstanbul'un incisi" ve "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflara oy verdi

Ekonomi 13.12.2019, 11:29
AA'nın
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İSTANBUL (AA) - Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Orakçıoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Orakçıoğlu, "haber" kategorisinde, Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırdığı Tel Halaf bölgesinde bir çocuğa şeker ikram ettiği sırada Behçet Alkan tarafından çekilen "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü içeren "İstanbul'un incisi" fotoğrafını beğenen Orakçıoğlu, "spor" kategorisinde ise oyunu, Mustafa Yalçın'ın A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçında verdiği asker selamının bulunduğu "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

#AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması #ORKA Holding #Süleyman Orakçıoğlu
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