AA Finans'ın kasım ayı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,64 azalmasını bekliyor.



AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde eksi 0,64 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 1,10, en yüksek yüzde 0,25 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 22,57 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 21,00, en yüksek yüzde 25,40 oldu. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,52 düzeyinde gerçekleşmişti.



Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde -0,56) göre, bir önceki ay yüzde 25,24 olan yıllık enflasyonun yüzde 22,61'e gerileyeceği hesaplanıyor. Enflasyon, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,67 artış göstermişti.