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AA Finans'ın 2017 yılı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

- Ekonomistler, 2017 yılında enflasyonun yüzde 11,73 olacağını tahmin ediyor - Ankete katılan ekonomistler aralıkta enflasyonun yüzde 0,51 artacağını öngörüyor

02 Ocak 2018 Salı 11:36
AA Finans'ın 2017 yılı
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İSTANBUL (AA) - "AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, 2017 yılında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 11,73 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından yarın açıklanacak Aralık 2017 enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin 2017 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 11,73 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin 2017 yılı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 11,27 ve en yüksek yüzde 12,20 aralığında yer aldı.


- Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 0,51


Ekonomistler aralık ayında enflasyonun yüzde 0,51 artacağını hesaplarken, enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,10 ve en yüksek yüzde 0,82 oldu. Enflasyon Kasım 2017'de bir önceki aya göre yüzde 1,49 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,98 artış göstermişti.

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AA Finans Enflasyon Beklenti AnketiEnflasyonTÜFETÜİK
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