AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, martta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,3 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 16 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak mart ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin mart ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin medyanı yüzde 7,6, ortalaması yüzde 7,3 oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 5,5 ila yüzde 8,7 aralığında yer aldı.

Martta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 7,2, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,8 artacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 9,9 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi ise aylık bazda yüzde 0,2 azalmıştı.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal