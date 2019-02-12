AA Finans Cari İşlemler Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler aralık ayı cari işlemler hesabının 1,49 milyar dolar açık vermesini bekliyor.



AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 14 Şubat Perşembe günü açıklanacak Aralık 2018 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistler aralık ayı cari işlemler hesabının 1,49 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri 0,9 ila 1,8 milyar dolar aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 27,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin 2018 sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en düşük beklenti 27 milyar dolar, en yüksek beklenti ise 28 milyar dolar oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin bu yıl sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 19,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2019 sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 28 milyar dolar, en düşük beklenti ise 5 milyar dolar oldu.



Ödemeler dengesi hesabı 2018 Kasım ayında, 986 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 33 milyar 932 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.



