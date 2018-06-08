AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1. çeyrekte yüzde 6,9 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 11 Haziran Pazartesi günü açıklanacak 2018 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin yılın 1. çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 6,9 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistlerin 1. çeyrek büyüme beklentileri en yüksek yüzde 8, en düşük ise yüzde 6 oldu.

Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 4,7 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 5,5, en düşük yüzde 4 oldu.

Türkiye ekonomisi 2017'de yüzde 7,4 büyümüştü.

AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketidu.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Haziran Pazartesi günü açıklanacak Nisan 2018 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 5,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi 4,5-5,9 milyar dolar aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 53,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 59 milyar dolar, en düşük beklenti ise 48 milyar dolar oldu.

Cari işlemler açığı, martta 4 milyar 812 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı da 55 milyar 380 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.