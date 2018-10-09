ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin yakın dönemde enerji ticaret merkezi olacağını belirterek, "1 Eylül itibarıyla organize piyasada günlük olarak doğalgaz ticaretine başlayan ilk ülke olduk." dedi.

Yılmaz, Antalya'da düzenlenen 9. Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji sektöründe yaşanan değişimlerle gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ bünyesinde kurulan spot doğalgaz piyasasının performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Kayıt yaptıran toplam 43 lisans sahibinin 23'ü piyasada aktif olarak işlem yapmış. İşlem hacmi 115 milyon lira olarak gerçekleşmiş. 73 milyon metreküp doğalgaz ticareti söz konusu olmuş. Bu miktarın 45 milyon metreküpünü BOTAŞ tarafından yapılan dengeleme amaçlı işlemler oluşturmuş. Bu temel verilere göre, ilk ayında piyasaya yüksek bir ilgi olduğunu, piyasamızın tasarımına uygun şekilde işlemeye başladığını, dengeleme ihtiyacına cevap verdiğini ve lisans sahiplerinin ticaret yapmasını sağladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, gelecek süreçte fiziksel ve finansal teslimatlı vadeli doğalgaz piyasası işlemlerinin de organize piyasaya entegre edilmesi için çalışacaklarını aktardı.



Zaman içinde doğalgaz piyasasına ilginin artacağını ve ticaretin derinleşeceğini dile getiren Yılmaz, böylece fiyatların daha da rekabetçi bir yapıya kavuşacağını ve bundan herkesin faydalanacağını belirtti.

Başkan Yılmaz, doğalgaz borsasında oluşan günlük referans fiyatın, bölge ülkelerinin doğalgaz ticaretinde baz alacağı fiyata katkı sağlayacağını ifade etti.

Daha önce Türkiye'ye 'enerjide köprü olacaksınız' diyenler olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Biz yeni bir şey söyledik. 'Hayır biz köprü görevi görmek istemiyoruz, enerji ticareti merkezi olacağız.' dedik. 1 Eylül itibarıyla organize piyasada günlük olarak doğalgaz ticaretine başlayan ilk ülke olduk." diye konuştu.

- Elektrik fiyatları



Yılmaz, elektrikte tüketicilerin "katlanılabilir fiyatlardan" enerjiye erişebilmelerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bu bizim için olmazsa olmaz nitelikte. Bütün dileklerin ve beklentilerin aynı anda karşılandığını görmek belki masallarda mümkün. Bir masal dünyasında yaşamıyoruz. Düzenleyici kurumlar olarak paydaşların çıkarlarını ortak bir zeminde buluşturmamız lazım." dedi.



Enerji piyasalarının işleyişinin her geçen gün daha da detaylı hale geldiğini ifade eden Yılmaz, "Bu durum, piyasaları izleyen ve yönlendiren düzenleme kurumlarının görev ve sorumluluklarını artırıyor. Bu çerçevede EPDK olarak biz de kendimizi sürekli gözden geçiriyoruz. Uzmanlığımızı, yetkinliğimizi, tarafsız ve bağımsız karar alabilme yetimizi güçlendirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

- Depolama mevzuatında sona gelindi

Yılmaz, EPDK'nin yerel yönetim ve tüketicilerin kendi enerjilerini üretmelerine destek verdiğini söyledi.

Güneş enerjisinde çatı ve cephe uygulamalarıyla vatandaşların kendi elektriğini üretmelerinin önünü açtıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunun için gerekli adımları attık. Düzenlemelerimizi yaptık, iş süreçlerini belirledik. Oyunun kurallarını belirledik. Topu oyunculara bıraktık. Önümüzdeki süreçte yeni iş imkanlarının yanı sıra enerjinin üretildiği yerde tüketilmesi ve tüketicinin ihtiyaç fazlası enerjiyi sisteme satabilmesi gibi faydalar sağlayan çatı uygulamalarının sektörümüze büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki enerji depolamaya yönelik mevzuat çalışmamızın da sonuna geldik. İnşallah kısa süre içinde hem sistemsel kesintilere çare olacak hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının yerinde tüketimini temin eden enerji depolama sistemlerinin devreye alınmasını sağlayacağız."

Yılmaz, akaryakıt sektöründe de özellikle rafinaj ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin yatırımların devam ettiğini söyledi. Geçen yıl akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet gösteren en büyük 10 şirketin 4'ünün yabancı olduğunu belirten Yılmaz, dağıtımda yabancı şirketlerin pazar payının yüzde 48'e ulaştığını aktardı.



