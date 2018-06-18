80 yıllık unutulmuşluk mega projelerle ortadan kalktı

ANKARA(AA)- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ekim 1973'te hizmete açılan Boğaziçi Köprüsü yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile 1 Temmuz 1988'de hizmete açılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yapımı için devletin önce borçlandığını sonra da bu borcu faiziyle ödediğini anımsattı.

Bakan Arslan, 80 yılda yapılan ulaştırma yatırımlarının üç katının son 15 yılda yapıldığına dikkati çekerek, "81 ilde vatandaşlarımızın ödediği vergiler ile çok az yatırım yapılabiliyordu. Şimdi ise büyük projeleri yap-işlet-devret (YİD) ile yaparak, kamu kaynakları ile de 81 ilimize dev yatırımlar yapıyoruz. Muhalefetin işi gücü iftira." diye konuştu.

"Geleceğe bırakmak yerine şimdi yapmayı tercih ettik"

Ülkenin 81 şehrinde "vatandaşlar ulaşabilsin, erişebilsin" diye 474 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını anlatan Arslan, bölünmüş yol ağının 6 bin 100 metreden 26 bin 17 kilometreye çıktığını ve 80 yılda yapılan bölünmüş yol miktarının 3 katını geçtiğini söyledi. Arslan, "80 yıllık unutulmuşluğu ortadan kaldırmak için ülkenin dört bir yanında binlerce proje başlattık. Bu kadar projeyi aynı anda devam edebilmek için özel sektör dinamiği ve finansmanı ile Kamu Özel İşbirliğine gittik. Ülkenin hayati projelerini, geleceğe bırakmak yerine şimdi yapmayı tercih ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, 15 yılda 3 milyar 645 milyon lira yatırımla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, 5,4 milyar lira yatırımla Osmangazi Köprüsü'nü inşa ettiklerini belirterek, 13,45 milyar lira yatırımla dünyanın en uzunu açıklıklı köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yollarının yapım çalışmasının sürdüğünü ifade etti.

Marmaray, Avrasya Tüneli ve Bakü-Kars-Tiflis Demiryolu'nu hizmete sunduklarını anımsatan Arslan, Türkiye'yi yüksek hızlı tren ülkesi haline getirdiklerini kaydetti.

Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de hizmete açılacağını dile getirerek, devleti doğrudan borçlandırmadan, kamu özel ortaklığıyla dünyanın gıptayla baktığı projeleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Muharrem İnce'ye yanıt

Bakan Arslan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, milyarlarca liralık yatırımla yapılan projelerin işletme süresi sonunda devlete geçeceğini hesaba katmadığına işaret etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücretlerinin otomobiller için 8,75 lira, hafif ticari araçlar için 11,25 lira olduğu bilgisini veren Arslan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretlerinin otomobiller için 13,05 lira, hafif ticari araçlar için 17,40 lira olduğunu aktardı.

Arslan, Muharrem İnce'nin iddialarının birçoğunun gerçeği yansıtmadığının altını çizerek, "Bugüne kadar muhalefetin yaptığı doğru olan her eleştiriden kendimize pay çıkardık ancak bu sefer köprü geçişleri ile ilgili İnce'nin kullandığı rakamlar iftira niteliğindedir. Özal'ın ve Demirel'in yaptığı köprülerin geçiş fiyatlarına ve bayramlarda ücretsiz oluşuna da biz karar veriyoruz." dedi.

"YİD ile yapılan havalimanlarının geliri 440 milyon avro"

İşletme süresi dolan ve yeniden imtiyaz sözleşmesi imzalanan havalimanlarından elde edilen gelirin 10 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Arslan, YİD modeliyle yapılan havalimanlarında garanti fazlasından elde edilen gelirin 440 milyon avro olduğunu bildirdi.

Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde de havalimanlarında olduğu gibi işletme süresi sonunda yapılacak yeni sözleşmelerle önemli gelir elde edileceğinin altını çizen Arslan, "Ne yaparız da bu dev projelere çamur atarız sadece onun peşindeler." dedi.