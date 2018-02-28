8. MIXX Awards Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Dijital dünyanın nabzını tutan IAB Türkiye tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen MIXX Awards Türkiye Ödülleri sahipleriyle buluştu.

IAB Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, "Aslında Dijital’in Ödülü Sonuçtur" temalı MIXX Awards Türkiye’de büyük ödülün kazananı "Evlatlarınız Bize Emanet" çalışması oldu. Çalışma ayrıca Online Reklam Filmleri, Marka Farkındalığı ve Konumlandırma ve Markalı İçerik kategorilerinde ödül aldı.

Dijital dünyanın Oscar’ı olarak kabul edilen MIXX Awards yarışmasına bu yıl 29 kategoride 645’i geçerli toplam 693 başvuru yapıldı.

Ödül töreninde 29 kategoride 91 ödül verildi. Ayrıca gecede "Siber Zorba Olma #FarkınaVar" kampanyasına da Jüri Özel Ödülü verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IAB Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kurşun, dijital dünyanın olağanüstü bir hızla değiştiğini vurgulayarak, aslında yaşanılan bu sürece değişim değil devrim demenin daha doğru olacağını savundu.

Sürecin yaklaşık 100 yıl önce üretim yöntemlerini değiştirip, ürünleri ambalaja sokan, her yere daha hızla ulaşmasını sağlayan sanayi devrimi gibi bir devrim olduğunu belirten Kurşun, şunları kaydetti:

"Tıpkı işletmelerin arz, talep dengelerini, mikro ve makro ekonomiyi analiz ederek farklı endüstriyel süreçler geliştirmelerini sağlayan IT devrimi gibi bir devrim. Ve bu devrimin adı 'dolaysız ekonomi devrimi'. Bu ekonomide sonsuz sayıda mağaza ve raf var. Üretim kapasitesi de sonsuz. Dilediğiniz her şey 7 gün 24 saat kapınıza kadar teslim ediliyor. Bu öyle bir ekonomi ki, küçücük işletmeler kocaman devlerle rekabet edebiliyor. Dolaysız ekonomide markalar sınırlı yeri olan raflarda öne çıkmak için yarışmıyor. Bulut teknolojisi ve veri dolaysız ekonominin yapı taşlarını oluşturuyor. Veri kapitalden daha önemli bir ekonomik değer olarak kabul ediliyor. Tedarik zincirinin kendisi bir hizmete dönüşüyor böylece küçük markalar büyüklerle birlikte ekonominin itici gücüne dönüşüyor."



