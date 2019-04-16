7. Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi başlıyor

İSTANBUL (AA) - Ana sponsorluğunu Turkcell Global Bilgi'nin üstlendiği 7. Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi, 18 Nisan'da İstanbul Hilton Bosphorus Hotel'de düzenlenecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, müşteri hizmetleri ile ilgili gündemlerin masaya yatırıldığı, tüm paydaşların geniş katılım gösterdiği bir platform olma özelliği taşıyan 7. Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi, "Deneyim Kazandırır" teması ile 18 Nisan'da, İstanbul Hilton Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilecek.

Zirvede, havayollarından bankacılığa, perakendeden finansa, sigortadan e-ticarete pek çok sektörde müşteri deneyimleri konuşulacak.

- "Uzmanlığımız ile sektöre yön vermeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, sektörün nabzını tutan öncü bir etkinlik olan zirvenin son üç yıldır ana sponsoru olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Müşteri deneyimi çözümleri merkezi olarak Türkiye'de 14 lokasyonda, 12 binden fazla çalışanla istihdama ve ekonomiye katkı sağladıklarını aktaran Aynur, "Telekom sektöründeki derin tecrübemizin yanı sıra; finans, ulaştırma, e-ticaret, sigorta, perakende ve kamudaki uzmanlığımız ile sektöre yön vermeye devam ediyoruz. Akıllı telefon, bilgisayar, internet ve sosyal medya kullanımındaki artış ile tetiklenen interaktif iletişim ihtiyacı müşteri beklentilerini değiştirdi. Mükemmel müşteri deneyimi, öncelikle müşterinin ne istediğini doğru anlamaktan ve müşteriye uygun çözümleri kendisini özel hissedeceği şekilde sunmaktan geçiyor. Değişen müşteri ihtiyaçlarını çok iyi anlayan ve bu ihtiyaçlara göre hızla dönüşen bir şirketiz. Zaman ve mekan sınırı olmadan hizmet almak için çoklu kanal kullanımına devam edeceklerini öngördüğümüz müşteriler için önümüzdeki dönemde ağırlığımızı tamamen dijitalleşmeye ve dijital müşteri deneyimine odaklanmaya vereceğiz. Zirve, farklı çözüm ve hizmetlerimizi sektör profesyonelleriyle buluşturmak adına güzel bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

- 22 oturumda 40’tan fazla konuşmacı

Açıklamada verilen bilgilere göre, gün boyu paralel oturumlarla 22 oturumda 40’tan fazla konuşmacının sahne alacağı zirve kapsamında bankacılık, sigorta, e-ticaret, perakende ve enerji sektörleri başta olmak üzere beyaz eşya, sağlık ve ulaştırma sektörlerinde faaliyet gösteren, müşteri hizmetlerinde dijital kanalları etkin bir şekilde kullanan birçok kurumun temsilcileri sunumlarıyla farklılaşan deneyimlerini paylaşacak.

Zirve 600'den fazla katılımcıyı ağırlayacak. Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi ile ilgili tüm bilgilere "www.musterihizmetlerizirvesi.com.tr" adresinden ulaşılabilecek.