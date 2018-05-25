5G çalışmaları Gediz Sezgin'e ödül getirdi

İSTANBUL (AA) - İngiltere merkezli Mobile Europe'un düzenlediği Yılın Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CTO of The Year) ödülünü Turkcell’in Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin aldı.

Turkcell'den yapılan açıklamada, Sezgin, Mobile Europe tarafından gerçekleştirilen Gelecekle Yüzleşmek başlıklı etkinliğe katılarak yaptığı konuşma ardından ödülünü aldı.

Londra'da düzenlenen toplantının konuşmacıları arasında yer alan Gediz Sezgin, Turkcell'in yeni nesil altyapılara dair vizyonunu aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezgin, dünyada 5G vizyonunu ilk defa ortaya koymuş ülkelerin başında geldiklerini belirtti.

Sezgin, şunları kaydetti:

"Turkcell olarak 4.5G teknolojisini ülkemize kazandırırken 3 yıldır aslında hep 5G ve Endüstri 4.0'ı düşünerek altyapımızı geleceğe hazır hale getirmek için çalıştık. Bugün Türkiye, ABD, Güney Kore, Kanada, Japonya ve Çin'in içinde bulunduğu ülkeler arasına katılarak dünyada 5G'ye ilk geçecek ülkeler içinde önemli bir yer kazandı. Hedefimiz Türkiye’nin 5G'de sadece kullanıcı olmaması.

5G standartlarının belirlenmesinde ve yerli olarak geliştirilmesinde ülkemizin söz sahibi olması için çalışıyoruz. Biz Turkcell olarak küresel ve ulusal alanda önde gelen üniversiteler ve teknoloji devleri ile yaptığımız işbirlikleri ile bu standartların belirlenmesi ve 5G’nin hayata geçmesi sürecinde öncü rol oynuyoruz. NGMN (Next Generation Mobile Networks) üyeliğimiz kapsamında ise dünyada gerçekleştirilen 5G testlerini biz yönetiyoruz. Bunlar çok önemli deneyimler sağlıyor. 2020 yılında kullanmaya başlayacağımızı öngördüğümüz 5G'ye en hazır altyapı, yaptığımız bu çalışmalar sayesinde Türkiye’de diyebilirim."

Sezgin, 5G'nin sadece hız değil, Endüstri 4.0'ın da bir parçası olduğunu belirtti.

Teknoloji bugüne kadar hep diğer sektörleri destekleyen, verimliliği artıran bir araç olarak değerlendirildiğini belirten Sezgin, "Ancak Endüstri 4.0 ve 5G ile birlikte bu durum tamamen değişiyor. Artık teknoloji ayrı bir sektör olarak değil, mevcut tüm sektörler için vazgeçilmez bir bileşen haline geliyor. Teknolojiyi efektif şekilde kullanmayan hem kendi süreçlerini hem de müşterileri ile ilişki biçimlerini dijitalleştirmeyen şirketlerin artık başarılı olma şansları yok. Bizim bu noktada yerimiz ise çok daha kritik." ifadelerini kullandı.

Sezgin, "Bir dijital operatör olarak hem dijital servis kullanıcılarımız ile birlikte toplamda 100 milyona yaklaşan müşterilerimiz ile ilişkilerimizi dijitalleştirmemiz hem de 5G ve fiber ile kendini dijital olarak geliştirmek isteyen şirketlere ihtiyaç duydukları altyapıyı sunmamız gerekiyor. Turkcell olarak, 5G standartlarının oluşmasında öncü rol oynayarak Avrupa ve Asya’da bölgesel güç olmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.