LONDRA (AA) – Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, “5G bizim için büyük bir fırsat olacak. Bu alanda yatırımlarla büyüyebiliriz” dedi.

12-14 Haziran 2018 tarihleri arasında Londra’da gerçekleştirilen 5G Dünya Zirvesi’nde “5G ile geliştirilen yeni iş modelleri” konulu panelde konuşan Türk Telekom Üst Yöneticisi Dr. Paul Doany, 5G’nin mevcut ve potansiyel kullanım alanları ile operatörlere sunacağı yeni iş imkanları ve ek kazançlarından bahsetti, Türk Telekom’un 5G yatırımlarını anlattı.

Doany, “5G bizim için büyük bir fırsat olacak. Bu alanda yatırımlarla büyüyebiliriz. Biz kendi şirketimiz olan Argela ile teknoloji yatırımları yapmaktayız. RAN Slicing (baz istasyonu şebekesini dilimleme) ve 5G bunlardan bazıları. Öte yandan sabit hatlar alanında da güçlüyüz. Sabit hatlarla ilgili diğer operatörlere de katkılar sağlıyoruz. Yani hem ağ hem de servis hizmetlerini sunarken diğer yandan 5G’yi kullanarak teknoloji de sunacağız.”dedi.

Katılımcılara Türkiye için geliştirdikleri altyapı kiralama modelleri ve getirileri hakkında da bilgi veren Doany, operatörlerin, 5G’nin sağladığı yüksek veri hızı ve kapasitesini karşılamak, yatırım maliyetlerini azaltarak getirilerini artırmak için altyapıda iş birliği modellerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Doany konuşmasına şöyle devam etti:

“Üç tane bilgi teknolojileri şirketimiz var. Bu şirketlerde 2 bin insan çalışıyor. Bunlardan birisi İnnova güçlü ve güvenilir bir şirket olmak yoluna devam ediyor. Argela ise teknoloji geliştirme, Ar-Ge şirketimiz. ProgRAN, baz istasyonlarını uzaktan programlanabilir bir şekilde dilimleme (Programmable RAN Slicing) gibi teknolojiler üzerine yoğun çalışmalar yürütüyor. Fikirlerin test edilebildiği bir şirket. Üçüncü şirketimiz ise Sebit, eğitim içerikleri sağlıyor. Bu şirketlerimiz pazarda nasıl daha çok büyüyebiliriz diye araştırıyor. Ben ve strateji ve iş geliştirme departmanımdaki çalışanlarımız daha çok pazarda öne çıkabilecek ve rekabet edebilecek inovatif çözümler sunmaya çalışıyoruz. Bu alanda başarıyı yakalamak için dikey alanlardaki fırsatlara odaklanan takımlar oluşturuyoruz. Bir takım sağlık alanına, birisi enerji alanına ve birisi ise eğitim dikey alanlarına yoğunlaşıyor.”

Akıllı şehirler üzerine yoğunlaşan takımların da olduğunun altını çizen Doany, “Ayrıca dijital şirketlerle çalışıyoruz. Kendilerini dönüştürmeye ihtiyacı olan şirketlere yoğunlaşıyoruz ve risklerinin ilk kısmını biz alıyoruz. Telekom kısmı ise kendi alanına odaklanıyor.” Şeklinde konuştu.

Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, “Hala çok daha yavaş hızlarda internete sahip olan insanlar var. 5G, benzetme yapacak olursak sabit hatlar gibi uzun vadede hayata geçebilecek. Tabii bu uzun dönemde yapılacak yatırımlara da bağlı. Uydular uzak alanlardaki kapsama açısından çok önemli. Bu da söz konusu alanlardaki bağlantıyı geliştirebilecek.” dedi.

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen zirve, 5G teknolojilerindeki yeni açılımlar ve yakın geleceğin yeni nesil iletişim ağlarını konuşmak üzere dünya genelinde 2 binden fazla telekom profesyoneli ile 80’i aşkın telekom şirketi ve 175’in üstünde konusunda uzman konuşmacıyı bir araya getirdi. ​