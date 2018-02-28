Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi

- İstanbul'da 6-7 Mart'ta düzenlenecek zirve sırasında Türkiye Nükleer Mühendisleri Derneği ile Güney Kore Uluslararası Nükleer Derneği arasında iş birliği anlaşması imzalanacak

28 Şubat 2018 Çarşamba 15:43
5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi
banner230

ANKARA (AA) - İstanbul'da 6-7 Mart'ta düzenlenecek 5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi sırasında, Türkiye Nükleer Mühendisleri Derneği ile Güney Kore Uluslararası Nükleer Derneği arasında iş birliği anlaşması imzalanacak.

Zirve düzenleme komitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'ne ilişkin son gelişmelerin Rus ve Türk yöneticiler tarafından paylaşılacağı zirvede, Fransa, Japonya ve Çin'den sektör temsilcileri birikimlerini aktaracak.

Nükleer enerji alanında faaliyet gösteren firmaları bir araya getirecek 5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'na nükleer endüstriye yön veren ülkelerden çok sayıda sektör temsilcisi ve uzman katılacak.

Zirve sırasında, Türkiye Nükleer Mühendisleri Derneği ile Güney Kore Uluslararası Nükleer Derneği arasında iş birliği anlaşması imzalanacak.

Anlaşmayla, nükleer enerjiden yılda 154,3 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle dünya beşincisi olan Güney Kore'nin sektördeki deneyimlerinin paylaşılması hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi Ve FuarıAkkuyu Nükleer Güç Santrali ProjesiÇinFransaGüney KOREIş Birliği AnlaşmasıJaponyaNükleer Mühendisler Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim