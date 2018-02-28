AKSARAY (AA) - Aksaray Ziraat Odası Başkanlığınca düzenlenen 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı törenle açıldı.



Kapalı pazar alanında düzenlenen fuara, 151 tarım ve gıda firması katıldı.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, kapalı pazar alanında düzenlenen fuarın açılışında, bu yıl 5'incisi düzenlenen fuarın hem Aksaray hem de bölge ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.

Aksaray'ın bir tarım şehri olduğunu ifade eden Pekmez, şöyle konuştu:

"Aksaray, şeker pancarı, yonca, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, arpa gibi tarım ürünlerinin üretiminde Türkiye'de ilk 10'da yer alıyor. Yine Aksaray'ın 230 bin büyükbaş, 600 binden fazla küçükbaş hayvan sayısı ve yıllık yaklaşık 360 bin ton süt üretimiyle tarımda önemli bir potansiyeli bulunuyor. Tarım hem ilimiz hem de ülkemiz için çok önemli. Dünya nüfusu son 100 yıl içinde 5 kattan fazla büyümüş durumda. Bu nedenle de gıdaya ve tarıma olan ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Bu gıda ihtiyacını karşılayabilmek için hem mevcut tarım arazilerimizi korumak hem de tarımda verimliliğimizi artırmamız gerekiyor. Verimliliği artırmanın yolu teknolojik gelişmeleri takip etmemizden geçiyor. Son dönemlerde gelişen teknoloji, tarım alanında da kendini gösteriyor. Fuarımızın amacı, gelişen teknoloji ile çiftçimizi buluşturmak. Bu şekilde çiftçimizin yeni teknolojiyi takip etmelerini sağlıyoruz."

- "Üretici ve çiftçimiz için en üst noktada ne yapılabiliyorsa bunları uygulamaya gayret ediyoruz"

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu ise AK Parti olarak üreticiyi rahatlatacak, gelir seviyesini daha da artıracak çalışmaları planladıklarını belirtti.

Meclis komisyonu olarak bugüne kadar birçok bölgede çiftçi buluşmaları gerçekleştirdiklerini, elde edilen görüş ve önerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a ilettiklerini aktaran Babaoğlu, şunları kaydetti:

"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız da göreve geldiğinden beri özellikle hayvancılığa önem veriyor. Bu yıl özellikle buzağıların sayısının çoğaltılması, sağlıklı hale getirilmesi, ölüm oranlarının azaltılmasıyla ilgili çok önemli çalışma başlatmış durumda. Ayrıca dün itibarıyla Resmi Gazete'de devlet desteklemeleri yayımlandı. Onla ilgili üretici ve çiftçimiz için en üst noktada ne yapılabiliyorsa onları uygulamaya gayret ediyoruz. Bu tür fuarlar da Aksaray'ın sadece Türkiye'ye değil dünyaya açılan kapısıdır. Fuarın önümüzdeki yıllar 2-3 kat daha fazla alana yayılarak Türkiye'nin en önemli fuarı olmasını diliyorum."

Konuşmanın ardından Vali Pekmez ile diğer protokol üyeleri, kurdeleyi keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi. Pekmez, daha sonra fuarı gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Açılış törenine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile çok sayıda çiftçi ve sanayici katıldı.



Cumartesi gününe kadar açık olacak fuarı 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.