5. Kırşehir Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

KIRŞEHİR (AA) - İç Anadolu Bölgesi'ne hitap eden 5. Kırşehir Tarım ve Hayvancılık Fuarı başladı.

Kapalı Pazaryeri'ndeki Çok Amaçlı Teşhir Alanı'nda açılan ve 3 gün sürecek fuarda, tarım aletlerinden gıda ürünlerine kadar farklı alanda 75 firma stant açtı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Anadolu'nun, asırlar boyunca bereketli toprakları ve uygun iklim koşullarıyla tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin en fazla yapıldığı yerlerden birisi olduğunu söyledi.

Küresel ısınma ve farklı nedenlerle çiftçilerin zaman zaman sıkıntılar yaşadığını ifade eden Akın, üreticilerin zararlarının karşılanması, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için devletin desteklemelere devam ettiğini, bu kapsamda kentte geçen yıl 119 milyon liralık tarım ve hayvancılık desteği verildiğini dile getirdi.

Akın, "Fuar, tarım makinelerindeki son gelişmeleri görmemiz açısından önemli olduğu kadar makine üreticileri ile çiftçiyi buluşturması açısından da son derece kıymetlidir." dedi.

Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu da İç Anadolu Bölgesi'nde Konya'dan sonra etkinlik ve ticari faaliyet olarak en kapsamlı ikinci fuarı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Kentin, tarım ve hayvancılık sektörlerinde Türkiye'nin önemli illeri arasında yer aldığına dikkati çeken Ekicioğlu, "İç Anadolu'da fuar konusunda ikinci sırada yer almamız doğru adım attığımızın bir göstergesidir." diye konuştu.

Ekicioğlu, fuarda çeşitli illerden 75 firmanın stant açtığını, tarım aletleri, zirai aletler, gübre ve fide çeşitleri, gıda ürünleri başta olmak üzere tarım ve hayvancılığın farklı alanlarında ürünlerin sergilendiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, sivil toplum kuruluşu başkanları, çiftçiler ve çok sayıda kişi katıldı.

- Buzağı ve koç yarışması yapılacak

Çok Amaçlı Teşhir Alanı'nda 21 Eylül'e kadar açık kalacak fuarda, Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından buzağı ve koç yarışması yapılacak. Fuar kapsamında, Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri 3 gün boyunca tarım ve hayvancılıkta üretim ve kaliteyi artırma yöntemleriyle bakanlık destekleri konularında seminer verecek.