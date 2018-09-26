49 ülkede sofraları Türk biberi süslüyor

BURSA - Sinan Balcıkoca (AA) - Yeşil biber ihracatı, 15 Eylül itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 75,5 bin tona ulaştı. Bu dönemde Rusya'ya biber ihracatı 4 bin katın üzerinde artış gösterdi.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) aldığı bilgiye göre, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde üretilen farklı türdeki yeşil biber, bu yıl 1 Ocak-15 Eylül itibarıyla 49 ülkeye ihraç edildi.

Yeşil biber dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre, miktar olarak yüzde 36 artarak, 55,4 bin tondan 75,5 bin tona ulaştı. Söz konusu ihracattan elde edilen gelir yüzde 23 artarak 68,5 milyon dolara çıktı.

En fazla yeşil biber Almanya'ya satıldı. Bu ülkeye ihracat yüzde 20 artışla 15 bin tondan 18 bin tona ulaştı.

Rusya'ya 4 bin 246 kat artış

Almanya'nın ardından en fazla yeşil biber ihracatı Rusya'ya yapıldı. Rusya'ya 15 Eylül 2018 itibarıyla yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 4 bin 246 kat arttı. Bu ülkeye geçen yıl 2,5 ton olan dış satım bu sene 10 bin 615 ton olarak gerçekleşti.

Yeşil biber ihracatı Romanya'ya yüzde 56 artarak 8,3 bin ton olarak gerçekleşti.

UİB kanalıyla 1 Ocak-15 Eylül 2018 arasında yapılan yeşil biber ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 96, değerde ise yüzde 77 artış gösterdi.

Geçen yıl 1 milyon 525 bin dolar karşılığında bin 217 ton biber gönderilirken bu yıl yapılan 2 bin 386 tonluk dış satımdan 2 milyon 700 bin dolar gelir elde edildi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil biber ihracatındaki artışın sevindirici olduğunu söyledi.

Özellikle Rusya pazarındaki artışın önemine işaret eden Yazgan, "2,5 tondan 10 bin tonun üzerine çıkılması çok güzel bir gelişme ancak daha fazlasını da yapabilirdik. Rusya ile yakınlığımız ve oradaki aktif çalışmaların olumlu sonucu bunlar. En büyük sorunumuz olan zararlılar ve kalıntılarla ilgili daha iyi noktalara gelirsek daha fazla ürün satabiliriz." dedi.

Yazgan, biberde çeşitlenmeye ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Biraz daha çeşitlendirirsek, Avrupa marketlerine yönelik üretim yaparsak ihracatın önü açık. Avrupa pazarında daha fazla olmamız, üretici açısından da büyük avantaj." diye konuştu.