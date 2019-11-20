48 bin genç çiftçiye 1,4 milyar lira hibe desteği sağlandı

ANKARA (AA) - AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2006'da başlatılan yüzde 50 hibe destekli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın (KKYDP) uygulanmasına 81 ilde devam ediliyor.

Ulusal bütçeyle desteklenen ve bugüne kadar 12 başvuru çağrısına çıkılan programın 13'üncü etap başvuruları ağustos ayında başladı.

Kırsal kalkınma desteklerinden tüm illerin uygun ve eşit ölçüde yararlanmasına yönelik yapılan yeni düzenlemelerle Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında olmayan 39 ilin benzer desteklerden yararlanması için hibe alanları belirlendi ve destek miktarı artırıldı.

1040 projenin yatırımına devam ediliyor

Kırsal alanda yatırımlara hibe desteği sağlayan proje kapsamında bugüne kadar tamamlanan 10 bin 782 projeye 2,9 milyar lira hibe desteği verilirken, 1040 projenin yatırımına devam ediliyor.

Makine ekipman desteklemeleri kapsamında 261 bin 147 projeye 993 milyon lira, bireysel tarla içi sulama sistemleri yatırımları için de geçen yıl sonu itibarıyla 26 bin 82 projeye 456 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

Bu yılın ekim sonu itibarıyla bireysel sulama hibe desteği için toplam 12 bin 258 proje başvurusu alındı ve 9 bin 981 proje kabul edildi. Ödenmesi planlanan proje bedeli 270 milyon lira olurken, ödeme işlemleri aşamasındaki 5 bin 79 projeye 117 milyon lira ödeme yapılması kararlaştırıldı. Bu projelerle kırsal alanda yaklaşık 92 bin yeni istihdam hedeflendi.

Kırsal kalkınma ekonomik yatırım hibe destekleri şu konulardan oluşuyor:

"Bitkisel ürün işleme paketleme ve depolama, hayvansal ürün işleme paket ve depolama, tarımsal ürünlerin depolanması, yenilenebilir enerji üretim tesisleri, soğuk hava deposu, su ürünleri işleme paketleme ve depolama, hayvansal bitkisel orijinli gübre işleme paketleme ve depolama yatırımları, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, yenilenebilir enerji kullanan seralar, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi, kırsal turizm yatırımları ve el sanatları, katma değerli ürünler ile bilişim sistemi yatırımları."

Genç Çiftçilere Hibe Projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı ayrıca, genç nüfusun köyde yatırım yapması, tarımsal nüfusun gençleşmesi ve kırsalda istihdamın artırılması amacıyla 2016 yılında "Genç Çiftçilere Hibe Projesi"ni hayata geçirdi.

Bakanlık, 3 yıllık proje kapsamında, hayvansal üretim, bitkisel üretim, yöresel ürünler, tıbbi ve aromatik bitkisel ürün üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, coğrafi işaretli ürünlerin üretimine yönelik yatırım yapan gençlere hibe desteği sağladı.

Bu kapsamda, 2016-2018 döneminde, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri için ise 1 milyar 117 milyon lira, arıcılık ve kanatlı projeleri için 182 milyon lira ve bitkisel üretim projeleri için 134 milyon lira ödeme yapıldı. Ülke genelinde 48 bin genç çiftçiye toplam 1 milyar 433 milyon lira hibe desteği verildi.