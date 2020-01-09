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4,5G'li abone sayısı 3G'lileri 15'e katladı
Türkiye'de geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 3G abone sayısı 5 milyonun altına geriledi, 4,5G'lilerin sayısı ise 76 milyona yükseldi.
Ekonomi 09.01.2020, 12:30
ANKARA (AA) - AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye'de yüzde 101,1 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam 82 milyon 896 bin 108 mobil abone bulunuyor.
Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3G abone sayısı 4 milyon 959 bin 802'ye düştü, 4,5G abone sayısı ise 76 milyon 28 bin 440'a çıktı. Böylece 4,5G abone sayısı, 3G abone sayısının 15,3 katına ulaştı. M2M abone sayısı da geçen yılın sonu itibarıyla 5,7 milyon olarak kayıtlara geçti.