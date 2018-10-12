KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yenilenebilir enerjide kooperatifleşme çalışmaları kapsamında "4. Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifleri Çalıştayı" düzenlendi.

Bir oteldeki çalıştayda konuşan Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, sosyal girişim modeli olan kooperatifçiliği ülke geneline yaymaya çalıştıklarını söyledi.

Mobilyacılar Yenilenebilir Enerji Kooperatifi'nin 1. etap güneş enerjisi santralinin yarın faaliyete geçtiğini aktaran Seymenoğlu, yapılan girişimciliğin önemli olduğuna değindi.

"Enerji, milli bir servet." diyen Seymenoğlu, şunları kaydetti:

"Bu servet kullanılmadıkça dışa bağımlılık da paralel olarak artıyor. Ülkemizde son zamanlarda çok ciddi miktarda yenilenebilir enerji yatırımları var. Biz de yenilenebilir enerji konusuna bakanlık olarak katkı sağlamak amacıyla 2012 yılından bu yana bir çalışma başlattık. Projemiz, yenilenebilir kooperatifçiliğin ülkemizde geliştirilmesi. Bu amaçla bu projemizin başarılı olacağını tahmin ediyorum. Kooperatifçilik İngiltere'de 28 dokuma işçisinin hareketiyle başladı. Almanya'da 42 gigabaytlık enerji kurulum tesisinin yüzde 70'ine kooperatifler sahipse bizim ülkemizde de bu hareket neden başarılı olmasın."

Türkiye'de yedi kooperatif çeşidi olduğuna değinen Seymenoğlu, bakanlık olarak ilk kooperatiflerinin 2013 yılında kurulduğunu ifade etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'de gelişmesi için işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Program, kooperatifçilik yatırımlarının anlatıldığı sunumlarda sürdü.