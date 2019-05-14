4. Gençbatı Festivali ile adrenaline doyacaksınız

İSTANBUL (AA)- Adrenalin, enerji, spor, eğlence dolu Gençbatı Festivali’nin dördüncüsü, 18-19 Mayıs’ta gerçekleştirlecek.



Akbatı’dan yapılan açıklamaya göre, DJ performanslarıyla gün boyu müzik, yarışmalarla spor, deneyim atölyeleri, sürpriz hediyeler ve daha fazlası ile 360 derece eğlence bu sene de Akbatı Festival Park’ta tüm gençler ve genç hissedenleri bir araya gelecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle 18-19 Mayıs’ta Akbatı Festival Park’ta gerçekleşecek olan 4’üncü Gençbatı Festivali, 12.00-19.00 saatlerinde aksiyon dolu iki güne sahne olacak.





