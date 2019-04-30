KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de sağlık alanında faaliyet gösteren bir firma, "suni böbrek" olarak adlandırdıkları diyalizörleri dünyanın 35 ülkesine ihraç ediyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldıkları destekle tesislerini iki kat büyüten Farmasol isimli firma, Erciyes Üniversitesinde görev yapan iki profesörün ortak çalışması ile 2006'da kuruldu.

Sağlık alanında gerekli tedavi araçlarını üretmek içi kollarını sıvayan girişimciler, "suni böbrek" olarak adlandırılan diyalizörü 2013 yılında geliştirdi.

Firma sorumlusu Yücel Oymak, AA muhabirine, böbrek yetmezliği olan hastaların kanlarını arıtan ve diyaliz tedavisinde kullanılan ürünlerinin sağlık alanında önemli bir araç haline geldiğini söyledi.

Firmalarının, böbrek hastalarının derdine derman olduğunu belirten Oymak, şunları kaydetti:

"Fabrikanın kurucu ortakları, konusunda uzman iki profesör. Başlangıçta solüsyon üretimi ile işe başlıyorlar. Gelişen teknolojiyi fırsata çevirerek diyaliz tedavisinin kilit ürünü dediğimiz böbrek yerine geçen diyalizör üretimi 2013 yılında firma bünyesinde başlamıştır. Kayseri'de kurulan diyalizör üretim tesisi, Türkiye'de ve yakın coğrafyada tek üretim merkezi. Vietnam'dan Şili'ye kadar aktif olarak 35 ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz. Suudi Arabistan, Yunanistan, Fransa ve Afrika ülkeleri bunlardan başlıcaları. Ürün, böbrek yetmezliği bulunan hastaların kanının arıtılmasında, üreden arındırılmasında kullanılmaktadır. Böbrek düzenli olarak kandaki üreyi atma fonksiyonuna sahip. Böbrek fonksiyonlarını yerine getirememesi durumunda kanda üre miktarı artmakta ve kan zehirlemeye başlamaktadır. Bu yüzden bu ürenin düzenli olarak atılması gerekmektedir. Ürettiğimiz ürün de bunu sağlamaktadır."

- "Yıllık kapasitemiz 1,5 milyon diyalizör"

Oymak, ürünü satın alan ülkelerin ve hastaların geri dönüşlerinin olumlu, tedavide başarı oranlarının ise yüksek seviyede olduğunu dile getirdi.

Yüzde 100 kapasite ile üretim yaptıklarını anlatan Oymak, ürünlerinin yüzde 90'ını ihraç ettiklerini bildirdi.

Oymak, KOSGEB desteği ile firmalarını büyüttüklerini, yaklaşık 300 kişiyi istihdam ettikleri vurgulayarak, "Yıllık kapasitemiz 1,5 milyon diyalizör. KOSGEB'den aldığımız destekle ikinci tesisimizi kurduk, kapasitemizi de böylece artırmış olduk. Ürün çeşitliliği konusunda çalışmalarımız da devam ediyor." diye konuştu.