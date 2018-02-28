"300 koyun projesinin kapsamı genişletilmeli"

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, "300 koyun projesi"ni desteklediklerini belirterek, "Tarımın omurgasını oluşturan kırsal bölgelerde yaşayan, bu işi bilen küçük ve orta ölçekli aile işletmeleri de proje kapsamına alınmalı." dedi.

Demirtaş, derneğin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, tarım sektörünün gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şeker pancarının katma değeri yüksek bir ürün olduğunu belirten Demirtaş, Türkiye'nin şeker pancarı üretiminde Avrupa'da 5'inci sırada olduğunu söyledi.

Demirtaş, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili, "Şeker pancarı, hasadından 4 ay sonra fabrikalara verilmek zorunda. Özelleştirilen fabrikalar şeker pancarı alımlarına tavan-taban fiyat koyabilir. Üreticiler, şeker pancarını daha ucuza satarlarsa üretimi bırakmak zorunda kalırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı olduklarını vurgulayan Demirtaş, karardan vazgeçilmesini istedi.

- "Kapsam genişlerse bu proje tutar"

Demirtaş, Türkiye'de kırmızı et üretiminin tüketime yetmediğine işaret ederek, bu açığı kapatmayı da amaçlayan "300 koyun projesi"ni desteklediklerini dile getirdi. Demirtaş, "Tarımın omurgasını oluşturan kırsal bölgelerde yaşayan, bu işi bilen küçük ve orta ölçekli aile işletmeleri de bu destek kapsamına alınmalı. Bu kesim de işin içine girerse bu proje tutar." diye konuştu.

Demirtaş, verilecek koyunların yurt dışından getirilmesi durumunda Türkiye koşullarına uygun ırkların tercih edilmesi gerektiğine dikkati çekti.