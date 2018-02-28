Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

"300 koyun projesinin kapsamı genişletilmeli"

- TZD Genel Başkanı Demirtaş: - "Tarımın omurgasını oluşturan kırsal bölgelerde yaşayan, bu işi bilen küçük ve orta ölçekli aile işletmeleri de proje kapsamına alınmalı"

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:38
banner230

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, "300 koyun projesi"ni desteklediklerini belirterek, "Tarımın omurgasını oluşturan kırsal bölgelerde yaşayan, bu işi bilen küçük ve orta ölçekli aile işletmeleri de proje kapsamına alınmalı." dedi.

Demirtaş, derneğin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, tarım sektörünün gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şeker pancarının katma değeri yüksek bir ürün olduğunu belirten Demirtaş, Türkiye'nin şeker pancarı üretiminde Avrupa'da 5'inci sırada olduğunu söyledi.

Demirtaş, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili, "Şeker pancarı, hasadından 4 ay sonra fabrikalara verilmek zorunda. Özelleştirilen fabrikalar şeker pancarı alımlarına tavan-taban fiyat koyabilir. Üreticiler, şeker pancarını daha ucuza satarlarsa üretimi bırakmak zorunda kalırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı olduklarını vurgulayan Demirtaş, karardan vazgeçilmesini istedi.

- "Kapsam genişlerse bu proje tutar"

Demirtaş, Türkiye'de kırmızı et üretiminin tüketime yetmediğine işaret ederek, bu açığı kapatmayı da amaçlayan "300 koyun projesi"ni desteklediklerini dile getirdi. Demirtaş, "Tarımın omurgasını oluşturan kırsal bölgelerde yaşayan, bu işi bilen küçük ve orta ölçekli aile işletmeleri de bu destek kapsamına alınmalı. Bu kesim de işin içine girerse bu proje tutar." diye konuştu.

Demirtaş, verilecek koyunların yurt dışından getirilmesi durumunda Türkiye koşullarına uygun ırkların tercih edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Anahtar Kelimeler:
300 Koyun ProjesiHüseyin DemirtaşTZD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim