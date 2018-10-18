"300 Koyun Projesi"nde dağıtımlar sürüyor

ANKARA (AA) - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) aracılığıyla 300 Koyun Projesi kapsamında yetiştirici Ercan Çekinmez ve Orbay Tarhan'a küçükbaş hayvan temini yapıldı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 300 Koyun Projesi'nin yaklaşık bir yıl önce başladığını kaydetti.

Çelik, söz konusu projeden Ziraat Bankası'ndan kredisi onaylanan üreticilerin faydalanabildiğini belirterek, bankadan bu çerçevede çiftçilere kolaylık sağlaması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı'nda bu konuya önemli yer ayrıldığına işaret eden Çelik, "Üreticilerimize vereceğimiz koyunların teminine başladık. Bu koyunları en iyi yerlerden seçiyoruz. Yetiştiricilerimizin memnuniyetini göz önünde bulunduracağız. Yani bu koyunları alan yetiştiricilerimiz zarar etmeyecek. Kredilerini kolaylıkla ödeyebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Proje kapsamında küçükbaş hayvanları teslim alan yetiştirici Ercan Çekinmez, "108 koyun alacağım. Koyunlarımı kendim seçerek aldığım için çok memnunum." diye konuştu.

Orbay Tarhan ise projeyi yürüten yetkililere teşekkür ederek, bu kapsamda 140 küçükbaş hayvan alacağını söyledi.