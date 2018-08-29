30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulunca, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümünü kutlanarak, "Aziz milletin Malazgirt ile başlattığı Çanakkale ve 30 Ağustos zaferi ile devam ettirdiği Anadolu'yu yurt edinme mücadelesi, aynı ruhla sürecek." ifadesi kullanıldı.

ORSİAD Yönetim Kurulu, "30 Ağustos Zafer Bayramı" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Koşullar ne olursa olsun, 30 Ağustosların Türk milletinin daima ışığı ve yol haritası olacağı belirtilen açıklamada, bu şanlı zaferi hediye eden başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilere şükran ve minnet duyulduğu aktarıldı. Kahraman Türk ordusunun kanını ve canını feda etme pahasına ülke toprakları için destansı bir mücadele verdiği ve bu destanı 30 Ağustos ile taçlandırdığına işaret edilen açıklamada, şanlı zaferin dünya tarihine altın harflerle yazıldığı kaydedildi.

Aziz milletin Malazgirt ile başlattığı Çanakkale ve 30 Ağustos zaferi ile devam ettirdiği Anadolu'yu yurt edinme mücadelesinin, bundan sonra da aynı ruhla süreceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgesinde ve dünyada güçlü, coğrafyasının geleceğine yön veren ülke statüsünü koruyacaktır. Bu vatanın evlatları olarak bizler de Atalarımızın bıraktığı emanete sahip çıkmak için var gücümüzle çalışmaya, ülkemizin dünyanın sayılı ülkeler arasındaki yerini muhafaza etmesi ve 2023 yılı hedeflerine ulaşmada üzerimize düşen üretme vazifesini yerine getirmek için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümünü kutluyoruz."



