3 kişiden biri ramazanda daha çok alışveriş yapıyor

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, düzenlediği anketle ramazan ayındaki alışveriş alışkanlıklarını ortaya koydu.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, 10 bin GittiGidiyor kullanıcısının katıldığı anket, her 3 kişiden birinin ramazanda daha fazla alışveriş yaptığını ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 55’i ramazandaki genel alışveriş tutumunu "Alışveriş miktarım aynı kalır" ifadesiyle ortaya koyarken, yüzde 33’lük kesim ramazanda daha fazla alışveriş yaptığını, yüzde 15’lik kesim de daha az alışveriş yaptığını belirtti.

"Ramazan döneminde alışverişi arttırmanızın nedeni nedir? sorusunun yöneltildiği ankette, katılanların yüzde 42'si "Normalden daha fazla misafir ağırlarım." yanıtını verdi. Bu yanıtı yüzde 39 ile "Normalde yaptığımdan daha fazla gıda alışverişi yaparım", yüzde 38 ile "Sadece Ramazan'da satın aldığım ekstra ürünler var", yüzde 18 ile "Oruç tuttuğum için her şeyi canım çeker", "Ramazan ayında indirimli ürünler almayı seviyorum", "İhtiyaç sahiplerine gönderiyorum" gibi seçeneklerin bulunduğu diğer ve yüzde 14 ile "Alışveriş isteğim bu dönemde yüksek oluyor." yanıtları izledi.

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"Ramazan dönemi yaz mevsimine denk geldiğinde bu dönem için hangi ürün/ürünleri daha çok alırsınız?" sorusuna, ankete katılanların yüzde 35'i "içecek", yüzde 27'si "su", yüzde 25'i "meyve", yüzde 8'i "dondurma", yüzde 3'ü "elektronik" ve yüzde 2'si "vantilatör" yanıtını verdi.

"Ramazan kış mevsimine denk geldiğinde bu dönem için hangi ürün/ürünleri daha çok alırsınız?" sorusuna ise yüzde 49 ile "yiyecek", yüzde 29 ile "et", yüzde 9 ile "giyim", yüzde 7 ile "bakliyat", yüzde 4 ile "hurma" ve yüzde 2 ile "ayakkabı" yanıtları verildi.

Ankette tüketiciler, ramazanda plaj giysisi, oje-aseton ve dudak nemlendiricisi gibi ürünleri satın almaya ara verdiklerini veya diğer dönemlere kıyasla bu ürünleri daha az satın aldıklarını belirtti.



