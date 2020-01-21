Son Dakika
3 bin 500 lirayı geçen cep telefonlarında taksit 3 aya indirildi
Ticaret Bakanlığı, BDDK'nın kredilere yönelik vade düzenlemesine uyumlu olarak, fiyatı 3 bin 500 liranın üstündeki cep telefonu satışlarında taksit süresini 3 aya düşürdü.
Ekonomi 21.01.2020, 09:30
ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı tarafından "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, fiyatı 3 bin 500 liranın üstündeki cep telefonu satışlarında taksit süresi 3 ay olarak uygulanacak. Bu süre, daha önce 6 aydı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Resmi Gazete'nin 14 Ocak tarihli sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilere yönelik vade sınırını 6 aydan 3 aya düşürmüştü.