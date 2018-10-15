ANKARA (AA) - Türksat AŞ, Türkiye'de yapılan Ar-Ge çalışmalarının ticarileşmesi noktasındaki sıkıntıları ortadan kaldırmayı amaçlayan Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) 3. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ile bu kapsamda düzenlenecek sergiye "iletişim sponsoru" olarak katılacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 17-18 Ekim'de Lütfi Kırdar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek MMG 3. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki teknopark, Ar-Ge merkezleri, kalkınma ajansları ile üniversite projelerini bir araya getirecek.

Türksat AŞ'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede, şirketin uydu haberleşmesi ve bilişim alanında yürüttüğü Ar-Ge projelerinin tanıtımının yanı sıra yeni haberleşme uydularıyla ilgili önemli görüşmeler de gerçekleştirilecek.