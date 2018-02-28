28 Şubat'ın yıl dönümü

ANKARA (AA) - Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, "28 Şubat süreci Türkiye tarihi açısından gerek ekonomik gerekse toplumsal bağlamda kara bir lekedir." ifadesini kullandı.

Çelikus, yazılı açıklamasında, 28 Şubat sürecinde birçok haksız uygulama yapıldığını belirtti.

Söz konusu sürecin iyi tahlil edilmesi gerektiğine işaret eden Çelikus, "Bu süreç genç nesillere ders niteliğinde aktarılmalıdır. 28 Şubat süreci Türkiye tarihi açısından gerek ekonomik gerekse toplumsal bağlamda kara bir lekedir." değerlendirmesinde bulundu.



