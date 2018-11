28. Akbank Caz Festivali'ni 20 bin müziksever takip etti

İSTANBUL (AA) - Cazın farklı tonlarını bir arada sunan 28. Akbank Caz Festivali'ni 20 bine yakın kişi takip etti.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle düzenlenen festival, 17-28 Ekim'de, Akbank Sanat, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Babylon, Volkswagen Arena, The Badau, Caddebostan Kültür Merkezi, Moda Sahnesi, Uniq Hall, Summart Sanat Merkezi, Nardis ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin de aralarında bulunduğu 37 mekanda, 37 konserle, 100'den fazla sanatçının performansıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl 17-28 Ekim'de 28'incisi düzenlenen Akbank Caz Festivali kapsamındaki konser, söyleşi ve atölyelere 20 bine yakın kişi katıldı.



Festival, 12 gün boyunca Ustalara Saygı, Festivale Özel, Cazda İngiliz Çıkartması, Güçlü Nefesler, Caz ve Ötesi, Sihirli Eller, Fransız Rüzgarı'ndan oluşan 7 ana temanın yanında Caz Saati, Liselerde Caz, Kampüste Caz ve Atölyeler ile toplam 11 kategoride cazseverleri coşturdu.

Özellikle Jehan Barbur feat Fırat Tanış, Ceyl’an Ertem-Akustik, Birsen Tezer Eastern Standards, Shinya Fukumori Trio, Konstrukt, Avishai Cohen, Aydın Esen Group & Can Kozlu konserlerinin biletleri günler öncesinde tükendi. Festivalin en merakla beklenen konserleri arasında yer alan Jamie Cullum'ı 4 bin, festivalin bir diğer önemli mekanlarından biri olan Babylon'da gerçekleştirilen 8 konseri ise toplamda 8 bin müziksever izledi.

Festivalde, caz müziğinin önemli temsilcilerinden, Grammy, Altın Küre, BRIT, GQ Dergisi Yılın Müzik Adamı gibi sayısız ödüllerin sahibi Jamie Cullum’ın yanı sıra Almanya’nın Chet Baker'ı olarak anılan Grammy ödüllü Till Brönner, bu yıl yayınlanan 13. stüdyo albümü Never Stop II'nin turnesiyle The Bad Plus, usta trompetçi Avishai Cohen Quartet, Andrei Tarkovsky’nin sinematografik dehasına atıfta bulunan Tarkovsky Quartet gibi isimler yer aldı.

Ayrıca Gilles Peterson'ın keşfettiği, İngiltere caz sahnesinin yeni isimlerinden Ezra Collective, The Comet is Coming, Nubya Garcia gibi isimler de her yıl daha fazla seyirci ile buluşan Akbank Caz Festivali programında yer aldı.

Bixiga 70, Karl Hector & The Malcouns, Josef Leimberg and The Astral Progressions Ensemble, Omer Avital Qantar, Shinya Fukumori Trio, Caloe, Remi Panossian Trio, Woody Black 4 gibi Japonya'dan Amerika'ya, Fransa'dan Brezilya'ya yine dünyanın dört bir yanından isimlere yer verilen festivalin özel projeler bölümünde Birsen Tezer, Jehan Barbur, Ceylan Ertem ve Islandman sanat dünyasından değerli isimleri sahnelerinde konuk etti.

Ayrıca, Türkiye sahnesinden Ozan Musluoğlu Quintet, Konstrukt, Can Çankaya ve Kağan Yıldız gibi isimler de müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Mehmet Uluğ anısına bu yıl 5. kez düzenlenen özel gecede ise Türkiye cazının önemli isimlerinden Aydın Esen Group ve Can Kozlu sahne aldı.