ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektörü için meteorolojinin hayati önem taşıdığını belirterek, "Son yıllarda iklim değişikliğinin etkileri sonucu meteorolojik afetler artmış, bundan en fazla etkilenen sektör tarım olmuştur." ifadesini kullandı.

Bayraktar, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, meteorolojinin başta tarım olmak üzere, ulaşım, çevre, şehircilik gibi pek çok faaliyet alanını yakından ilgilendirdiğini bildirdi.

Planlamalar yapılırken meteorolojik olayların olası etkileri üzerinde titizlikle durulması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, meteorolojinin özellikle tarım sektörü için hayati önem taşıdığını aktardı.

Bayraktar, gerekli tüm tedbirler alınıp en son teknoloji kullanılsa bile tarımda üretim, verimlilik ve kalitenin iklimden bağımsız olamayacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Meteoroloji biliminin takip ettiği iklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi, sıcaklık, yağış, dolu, fırtına, hortum gibi meteorolojik olaylar üstü açık fabrika olarak tanımladığımız tarım sektörü için oldukça önemlidir. Hava olaylarının üreticilerimiz için taşıdığı önem dikkate alındığında Dünya Meteoroloji Günü farkındalık oluşturması bakımından önemli bir gün olarak karşımıza çıkmaktadır. İklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi, sıcaklık, yağış, dolu, fırtına, hortum her türlü meteorolojik olay ilk olarak tarımı etkiliyor. Son yıllarda iklim değişikliğinin etkileri sonucu meteorolojik afetler artmış, bundan en fazla etkilenen sektör tarım olmuştur. Tamamen önlenmesi mümkün olmayan afetler son yıllarda sık sık görülmekte, çiftçilerimiz için zaman zaman büyük felaketlere neden olmaktadır. Üretimde meydana gelebilecek miktar kayıpları ve kalitenin düşmesi, üretici gelirlerini azalttığı gibi ulusal ekonomiyi de olumsuz etkilemektedir."

Bayraktar, artan afetlerin tarım ürünlerine oldukça fazla zarar verdiğini ve tarımsal faaliyeti her türlü riskle karşı karşıya bıraktığını belirterek, meteorolojik karakterli doğal afetlerin artmasının tarım sektörüne verdiği zararların azaltılması, beklenen afetlere karşı önceden önlem alınabilmesi, meteorolojik veri ve tahminlerin tarımda daha etkin kullanımının sağlanmasının daha fazla önem kazandığını bildirdi.

Üreticilerin zirai meteoroloji hakkında daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Özellikle son yıllardaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucu, uydu ve bilgisayarların meteorolojik çalışmalarda kullanılması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi yaşanan afetlerden zarar görme oranını azaltabilmektedir." ifadesini kullandı.